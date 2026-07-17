Cris, limpiadora en España: "Hay personas que te ofrecen 10 euros la hora y se piensan que te hacen un favor; yo estudié una carrera"

Cristina Simón, conocida como Cris, empleada del hogar y creadora de contenid, quiso alzar la voz hace unas semanas en TikTok para denunciar las condiciones de precariedad, control y falta de respeto que, asegura, siguen sufriendo muchas trabajadoras del sector en España. Desde peticiones que considera humillantes, como limpiar de rodillas, "Señora, que la esclavitud volvió [se abolió] hace muchos años", hasta ofertas salariales insuficientes o una vigilancia constante por parte de algunos clientes.

"En muchos servicios me cronometran el tiempo que veo [bebo] agua. [...] Mis clientas me dejan trampas para ver si he limpiado debajo de la cama", explica la profesional sobre el ambiente de extrema desconfianza y vigilancia al que se ve sometida. "Todavía hay personas que te ofrecen 10 euros la hora y se piensan que te hacen un favor. (...) La gente por ser limpiadora se piensa que no sé hacer la o con un canuto, [...] pero también he estudiado una carrera", recalca, pidiendo a todos quienes le escuchen un poco más de sentido común con ella y quienes comparten su oficio: "Soy limpiadora por elección y no por obligación, y lo mejor de esto es vuestro reconocimiento tras ver mi trabajo", comentó.

Pero las condiciones de precariedad, control y falta de respeto no es lo único a lo que se ha enfrentado Cris: "A veces también soy psicóloga, y podría romper más de un matrimonio", señala la limpiadora e influencer para ilustrar la carga mental y emocional que asume en los hogares más allá de fregar y ordenar el tener que lidiar con empleadores que confunden a menudo su rol con otras especialidades ajenas al sector: "Muchos me confunden con una peluquera".

La rodillera y el Boletín

Una vez escuchado su testimonio, una aclaración. Pedirle a una profesional que limpie el suelo de rodillas o que friegue sin guantes hace tiempo que dejó de ser una anécdota clasista para convertirse en una infracción directa. Tal y como establece la resolución de prevención de riesgos laborales publicada en el BOE en mayo de 2026, el hogar familiar ha pasado a ser un centro de trabajo oficial sujeto a autoevaluación preventiva, donde la parte contratante tiene el deber de evitar posturas forzadas y proporcionar materiales de protección adecuados.

Vía | Articulo14

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