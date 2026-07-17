La UE cambia las reglas del dinero en efectivo: los comercios, a partir del 2027, tendrán un nuevo límite de pago

El nuevo marco normativo, contemplado en el Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, busca poner cerco al blanqueo de capitales mediante la erradicación del anonimato en compras o ventas de bienes y servicios de alto valor. Según publicó El Español, las transacciones que superen los 10.000 euros por operación deberán ejecutarse obligatoriamente a través de métodos que dejen un registro financiero verificable. Eso será a partir del 10 de julio de 2027. La normativa no penaliza el uso diario del dinero en efectivo en el comercio minorista ni criminaliza al consumidor común, sino que introduce una barrera burocrática orientada a entorpecer la circulación de flujos monetarios opacos dentro del mercado único.

La paradoja de la frontera local

La aplicación práctica de este tope europeo presenta una geometría variable debido a la potestad de cada país para establecer límites nacionales mucho más estrictos. De hecho, en España ya rige una prohibición severa para los pagos en metálico que superen los 1.000 euros cuando al menos una de las partes actúe en calidad de empresario o profesional, de acuerdo con la Ley Antifraude 11/2021. Según recogió Euronews, para los particulares no residentes en territorio español el umbral máximo sí se sitúa en los 10.000 euros, lo que significa que el cambio comunitario no modificará los controles domésticos vigentes a corto plazo.

La tenaza de la identificación

El endurecimiento de la fiscalidad digital viene acompañado de obligaciones de diligencia complementarias que alteran la operativa de diversos sectores comerciales. A partir de cantidades que rondan los 3.000 euros, las empresas deberán activar controles de identidad más rigurosos para vincular formalmente cada movimiento financiero a una persona física identificada. Esta fiscalización coincide con el análisis de El Blog Salmón sobre el euro digital y el control financiero que describe la transición de los medios de pago hacia un entorno con menor margen para el anonimato comercial.

El destino del dinero físico

A pesar del cerco regulatorio sobre las grandes sumas, los ciudadanos mantendrán el derecho a guardar sus ahorros domésticos o realizar transacciones cotidianas sin restricciones legales, siempre que acrediten la procedencia legítima de los fondos. Las entidades bancarias conservarán la obligación de supervisar los ingresos inusuales en cajeros y comunicar a las autoridades correspondientes cualquier movimiento superior a los 3.000 euros o que involucre billetes de alta denominación. La digitalización progresiva de las finanzas comunitarias parece configurar así un escenario donde el dinero físico quedará relegado a un rol residual, restringido al intercambio de bajo impacto.

Imagen | Pixabay (vía Pexels)

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