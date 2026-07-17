Es oficial: nuevas ayudas del Gobierno de hasta 18.000 euros por vivienda para reformar el interior de los pisos que estén en una comunidad de vecinos

El Gobierno de España ha puesto en marcha una partida de ayudas públicas englobadas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 mediante el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El nuevo marco normativo introduce subvenciones de hasta 18.000 euros destinadas a la reforma interior de pisos ubicados en bloques de comunidades de vecinos.

El alcance del subsidio: priorizar la accesibilidad y la habitabilidad

Esta inyección presupuestaria persigue intervenir el parque residencial de tipología colectiva para mejorar su accesibilidad, habitabilidad y sostenibilidad. El cobro efectivo de las ayudas queda condicionado a una compleja ingeniería de cofinanciación autonómica y a estrictos requisitos técnicos que los propietarios deberán salvar. En concreto, esta partida aparece regulada bajo el epígrafe de la Sección 3.ª del citado Real Decreto, bajo el nombre de "Ayuda a la rehabilitación en las viviendas". El artículo 104 de la norma establece de forma explícita que el objeto de esta subvención es la rehabilitación de viviendas situadas en edificios de tipología residencial colectiva, esto es, en pisos ubicados en bloques o comunidades de vecinos tradicionales.

La cuantía de la ayuda directa puede alcanzar hasta el 80% de la inversión total realizada en la vivienda. Este porcentaje se gradúa en función de las circunstancias de los residentes: el límite general de la subvención puede alcanzar los 15.000 euros por vivienda cuando en ella resida una persona con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. De esta forma, en los casos en que la persona acredite una discapacidad igual o superior al 65%, el límite máximo de la ayuda directa se eleva hasta los 18.000 euros por inmueble. Asimismo, la normativa también contempla ayudas específicas para actuaciones de habitabilidad y sostenibilidad. El artículo 108 fija una subvención de hasta el 40% del coste de la inversión, con un límite de 7.500 euros por vivienda, para intervenciones como la eliminación del gas radón, la retirada de productos de construcción que contengan amianto o reformas en elementos que formen parte de la envolvente del edificio.

Las condiciones técnicas: los requisitos del Boletín Oficial del Estado

Eso sí, para percibir efectivamente los fondos, el propietario, usufructuario o arrendatario debe cumplir con un rígido listado de condiciones técnicas y legales. En primer lugar, se exige que las obras se realicen en viviendas finalizadas antes del año 2006, si bien las comunidades autónomas disponen de la potestad para admitir inmuebles posteriores en circunstancias justificadas. En segundo lugar, la vivienda debe constituir el domicilio habitual y permanente de los solicitantes en el momento de la petición, extremo que se acreditará mediante el certificado de empadronamiento. En tercer lugar, es obligatorio disponer de un proyecto técnico de las actuaciones. Finalmente, el acceso a las ayudas se realizará mediante convocatoria pública de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Conviene recordar que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 está dotado con una partida global de 7.000 millones de euros anunciados por el Ejecutivo para todo el periodo de cinco años. Sin embargo, el desembolso real de esta inyección presupuestaria encierra un engranaje financiero que no siempre es directo. Según recoge la distribución territorial de Provivienda, el total de los fondos está condicionado a una regla de cofinanciación estricta: el Estado aporta el 60% (4.200 millones) y exige que las comunidades autónomas cubran el 40% restante (2.800 millones) como condición ineludible para acceder al presupuesto.

Hay que decir que el parque residencial español sigue envejeciendo de forma constante, lo que eleva la urgencia de estas reformas de interiores en zonas urbanas densas. Pero la tramitación no siempre es accesible para el ciudadano medio. A todo ello se suma un entorno de mercado residencial altamente tensionado. Según analiza El Blog Salmón sobre las previsiones inmobiliarias para 2026, se prevé que el acceso a un hogar se encarezca todavía más durante este ejercicio, con un repunte estimado del 10% en los alquileres y de un 7% en el precio de compraventa de vivienda usada.

Imagen | Francesco Ungaro (vía Pexels)