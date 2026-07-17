Jorge, el insumiso de los peajes: "No voy a pagar hasta que no arreglen las carreteras. Ya pago mis impuestos"

¿Tenemos las carreteras de España en mal estado? ¿hay dinero suficiente para su mantenimiento? ¿es necesario recaudar más para arreglar los problemas a los que se tienen que enfrentar a diario los conductores en los peajes?

Un eterno debate que, de nuevo, ha vuelto a ser actualidad de la mano de Jorge, el ya conocido como “insumiso de los peajes” por un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales y por su consecuente tour televisivo.

Todo ocurrió en un peaje de la AP-6 donde Jorge Hernández decidió negarse a abonar el importe correspondiente después de sufrir varios desperfectos en su vehículo. Además, convencido de que no debía pagar por circular por una vía que, según denuncia, presentaba un mal estado.

Una conversación de cerca de quince minutos retransmitida en directo con los trabajadores del peaje pese a las advertencias sobre una posible sanción.

Un viaje en carretera que le ocasionó daños en el vehículo

El incidente se produjo cuando el conductor regresaba de La Coruña tras varios días de trabajo. Explica que utiliza con frecuencia las autopistas gallegas y que un desplazamiento de ida y vuelta supone aproximadamente 100 euros en peajes.

"Vengo desde Galicia pagando una pasta. Se me ha partido el paragolpes y casi parto una llanta", relata al comunicarse con el personal del peaje mediante el interfono.

El conductor sostiene que los daños fueron consecuencia directa del estado de la carretera. "La marca que vemos en el asfalto es de mi chasis. No tengo matrícula, el paragolpes está partido. Tienes que ir por el carril izquierdo porque el derecho de los camiones está lleno de baches y boquetes", asegura en el video.

También insiste en que el golpe sufrido fue especialmente violento. "El chasis de mi coche tocó. La marca que se ve en el vídeo es de mi coche", afirmó para justificar que su negativa a pagar.

"¿Por qué las carreteras no pasan una ITV?"

En sus apariciones en programas como Más vale tarde de LaSexta o En boca de todos de Cuatro, ha defendido que los conductores cumplen numerosas obligaciones mientras las administraciones, a su juicio, no garantizan unas infraestructuras en condiciones.

Según ha explicado, él paga sus impuestos, mantiene el vehículo al día y supera las inspecciones técnicas obligatorias: "Pagar por viajar cuando las carreteras no están bien. ¿Por qué las carreteras no pasan una ITV también?"

Ni pago, ni multa, al menos por ahora

En la conversación con los empleados, el primer trabajador le advirtió de que negarse a pagar podría acarrear una multa muy superior al importe del peaje e incluso le indicó que podía avisar a la Guardia Civil.

Finalmente, otra operadora atendió su llamada, escuchó toda la explicación y decidió permitirle continuar el viaje. "Me abrió y puso el semáforo en verde, sin pagar ni un euro", recordó posteriormente.

Además, ha asegurado que desde aquel episodio no ha recibido ninguna comunicación de la Guardia Civil, de la Dirección General de Tráfico ni de la empresa concesionaria de la autopista.

Cree que el accidente pudo ser mucho más grave

El conductor considera que el desenlace pudo haber sido muy distinto si hubiera circulado con otro vehículo. "Yo no tuve un accidente porque llevo el coche preparado y me he gastado más de 20.000 euros en prepararlo. Si llego a ir con el camión, seguramente me hubiese ido a la cuneta", comenta.

Pese a los desperfectos sufridos, eso sí, Hernández no tiene intención de reclamar judicialmente por el coste en tiempo y en dinero que todo este proceso puede suponer.

La falta de inversión en las carreteras españolas

La polémica sobre el supuesto déficit de inversión en las infraestructuras viarias de España no es nuevo, ni mucho menos.

El informe Building tomorrow's roads, elaborado por el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid junto con GAMES Economics, ya advirtió que Europa necesita movilizar importantes recursos para modernizar sus carreteras sin incrementar la deuda pública.

Según el estudio, el modelo concesional podría ser una de las alternativas para garantizar el mantenimiento de las vías. Y que la reducción de recursos públicos y el final de numerosas concesiones han provocado un deterioro progresivo de muchas carreteras españolas.

De hecho, en el propio informe, la patronal europea de concesionarias calcula que serán necesarios 71.861 millones de euros hasta 2035 para mejorar las autopistas de toda Europa. Solo en España, la Asociación Española de la Carretera estima que hacen falta 13.491 millones para reparar los deterioros más graves de la red viaria.

También, el presidente de la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Francesc Sibina, considera que el mantenimiento requiere inversiones continuas y cifra en unos 7.000 millones las necesidades únicamente para el tramo ibérico de la AP-7.

Por su parte, Seopan recuerda que actualmente se destinan alrededor de 2.800 millones de euros anuales procedentes de los impuestos para conservar las carreteras, aunque estima que serían necesarios 4.370 millones para cubrir adecuadamente las necesidades de una red que, para muchos, se deshace en pedazos.

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