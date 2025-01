Hay una razón clara por la que vamos a tener todavía menos hijos en Occidente. Cada vez se forman menos parejas estables

Las noticias sobre natalidad son poco halagüeñas desde hace varias décadas, y todo indica que va a seguir sin haber razones para alegrarse. Más allá de la bajísima tasa de nacimientos en todo el mundo (con un declive poblacional que ya se ha vuelto global) y la existencia de muchas familias cuyo nivel de vida no les permite casi ni cuidar de una mascota en casa, se suma el hecho de que cada vez se forman menos parejas estables en Occidente.

Este es el dato que ha compartido Luis Garicano para el Financial Times, afirmando que la recisión de las relaciones es una tendencia global, con enormes picos en todo el mundo, con especial énfasis en Ásia y, por supuesto, también en Occidente.

Garicano apunta en su análisis que la caída de la fertilidad no se debe de forma directa a que las parejas tengan menos hijos, sino al número de parejas en sí. Dicho de otro modo, hay menos parejas estables, por lo que esto repercute en una menor tasa de natalidad.

En una publicación en X, antes Twitter, el economista ha mostrado gráficos comparativos que muestran tanto un declive en las relaciones de pareja jóvenes (entre los 25-34), como una correlación directa entre la tasa de fertilidad (TFR) y los matrimonios o relaciones que comparten hogar.

A global relationship recession: across the world, the drop in fertility is not due to less children per couple, but to a significant drop in the number of people in relationships.



Outstanding data story by @jburnmurdoch @ft