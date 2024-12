En dos generaciones, Corea sin inmigrantes va a desaparecer. Muchos en Europa (como España) están en una situación similar

En 2024, la tasa de fertilidad de Corea de Sur es de 0,68. La más baja del mundo, y no deja de bajar y bajar. Las mujeres surcoreanas no está teniendo bebés, ni hay previsiones de que esto vaya a cambiar.

Con esta tasa (0,68), estamos hablando de que en una población de 30 millones de personas (Corea tiene hoy 51 millones), según explica la cuenta Crémieux en Twitter/X, centrada en natalidad, la siguiente generación solo sumaría 10,2 millones de personas; sus hijos, 3,6 millones y los bisnietos de la primera generación que hemos mencionado: 1,2 millones.

En pocas palabras, en 100 años, el país desaparecería.

Según datos de The Rabbit Hole, la caída de la fertilidad en Corea del Sur ha seguido un declive constante y muy, muy pronunciado desde la década de los 60, cuando la tasa estaba por encima de 5.

A mediados de 1970, todavía puede observarse por encima de los 4 hijos por núcleo familiar, mientras que a mediados de los 90, la tasa ya se encontraba alrededor del 1,6 con una caída sostenida, que se ha incrementado muchísimo en los últimos 15 años.

As of 2024 the fertility rate in South Korea is 0.68 births per woman. pic.twitter.com/Lok9npo7LI