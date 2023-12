Invertir en cartas de Magic era muy rentable. Ahora Hasbro está produciendo muchas más y amenaza a sus inversores

Puede parecer absurdo pero invertir en cartas de Magic es algo a lo que se dedican muchos fans del juego de cartas coleccionables. Magic fue creado en 1993 por la compañía Wizards of the Coast, fundada tres años antes. El éxito fue inmediato, tanto que Hasbro (empresa propietaria de Monopoly, Twister y Play-Doh entre otros juegos famosos) la compró en 1999 por 325 millones de dólares.

Sin embargo lo que había comprado Hasbro no era solo una empresa que creaba un juego de mesa expandible y con torneos. Lo que realmente había comprado era una máquina de imprimir dinero pues algunas cartas, por su escasez y potencia en el juego, tenían un valor muy alto.

El ejemplo del anillo único

Este año Magic lanzó una edición especial basada en El señor de los anillos, cambiando la temática habitual para adaptarse a la saga de Tolkien. Y decidió incluir una carta del anillo único del que solo se imprimiría una carta. Que además iría en un sobre, sin dar pistas.

La expectación era muy alta hasta que un fan se la encontró en una de sus compras. No le faltaron pretendientes, pero finalmente la vendió por 2 millones de dólares. Recordemos que el coste de imprimir una carta es completamente despreciable.

Los coleccionistas y las cartas de la reserved list

Este caso del anillo quizá sea excepcional porque las cartas modernas normalmente no tienen tanto valor. Los coleccionistas e inversores se suelen centrar en cartas antiguas, de las primeras ediciones y en las cartas que aparecen en la reserved list.

Esta lista es una serie de cartas que Wizard of the Coast se comprometió a no volver a imprimir nunca más. Por tanto esas cartas, normalmente bastante clásicas, tienen un valor intrínseco mayor. Esta lista fue creada en 1996, actualizada en 2002 y añadida una última revisión en 2010.

Entre las cartas antiguas y las cartas de la reserved list es bastante normal ver cartas que cuestan cientos de euros e incluso algunas (como la mítica Black Lotus ) que ha llegado a costar decenas de miles de dólares.

No todo es bonito cuando una empresa tiene una máquina de imprimir dinero

Sin embargo últimamente hay cada vez más quejas sobre la cantidad de reimpresiones que Hasbro está haciendo de las cartas de Magic. Según comentan algunos usuarios en los últimos tres años se han hecho más reimpresiones que en los anteriores nueve. Y esto ha hecho hundirse el precio de algunas cartas.

Y claro, si el precio de las cartas se hunde la estrategia de inversión de buy and hold de algunos fans está fallando. Cartas que costaban cientos de dólares han pasado últimamente a valer pocos dólares. Lo único que mantiene su valor son las cartas de ediciones muy antiguas (las primeras, alpha y beta) y las de la reserved list, aunque Hasbro está haciendo impresiones de las cartas de dicha lista pero con pequeñas diferencias para no hacerlas aptas para torneos, solo por coleccionistas.

Al final Hasbro se ha dado cuenta de que tiene una máquina de imprimir dinero. Y la tentación de darle a la máquina es tan poderosa como la de los Gobiernos que tienen problemas económicos y quieren solucionarlo emitiendo más moneda. Esto hace que el valor de la moneda se devalúe y es lo que se está viendo, en cierta medida, con las cartas de Magic.

Imagen | Wikimedia