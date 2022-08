Comprar un rolex era más rentable que la bolsa, pero la caída de las criptomonedas y la debilidad de la economía china han cambiado las tornas

Entre el inicio de 2012 y el final de 2020 hubieras preferido invertir en oro, en el Dow Jones o en un Rolex submariner? El rolex hubiera sido más rentable. En principio no hay un límite a los relojes que se pueden fabricar, pero rolex tiene su producción limitada. Y eso los ha vuelto muy interesantes como inversión.

Rolex no es la marca de relojería suiza más cara, tampoco la más histórica. Quizás si sea la más conocida tras décadas de publicidad asociándose al éxito de deportistas e intelectuales. ¿Cuántas marcas de relojería suiza conoce el consumidor medio? ¿Cuántas asocia a que son caras? También puede ser relativamente asequible, si la comparamos con las marcas de relojería más lujosas y caras como Vacheron Constantin o Richard Mille.

El mundo sigue queriendo comprar relojes suizos

El distribuidor de Rolex en Londres no da abasto, quiere multiplicar por ocho el espacio en su local. No obstante dada la alta demanda y que los propios distribuidores de rolex no son capaces de satisfacer la demanda y tienen listas de espera que en algunos casos superan los dos años. Este distribuidor tienen en sus planes no sólo la ampliación de la tienda, sino conversaciones con el fabricante para aumentar la cantidad de mercancía que les es asignada.

Eso hace uno o dos años que no es novedad, la novedad ha sido la colaboración entre la marca Swatch y la marca Omega para hacer una edición asequible del Omega Speedmaster, conocido como el Moonwatch porque era el que llevaron los astronautas en las misiones apolo a la Luna. Lo han llamado MoonSwatch y a pesar de que no son ediciones limitadas y que fabricaran todos los que puedan vender, ha habido reventas por el doble o el triple del precio de salida, así como largas colas en los distribuidores.

En los años 80 el lanzamiento de la marca Swatch por Nicholas Hayek, consiguió revitalizar la relojería suiza que estuvo a punto de desaparecer por la competencia de los relojes japoneses de cuarzo, mucho más baratos. Hoy en día el grupo Swatch gracias a su éxito acumula en su portfolio decenas de marcas bastante conocidas e históricas de la relojería suiza como Omega, Breguet, Tissot o Longines. Hoy en día con los Smartwatches, parece que ha tenido que ser al revés, que una marca de lujo consolidada ofrezca apoyo a la marca Swatch para poder seguir vendiendo sus relojes de cuarzo. El Moonswatch se vende por 250€, el precio de un smartwatch con bastantes más funciones y está fuera de stock.

Relojes como lucrativa inversión

Ya hemos hablado sobre como los relojes, especialmente algunos Rolex, han sido una inversión. En principio un reloj debería de ser algo que se depreciara con el tiempo, como el resto de bienes de consumo, pero no es exactamente así con los relojes, existen varios motivos detrás.

En primer lugar sucede que los relojes mecánicos tienen la característica de poder durar bastante. En este momento escribo estas líneas llevando uno que perteneció a mi abuelo hace cincuenta años (de una marca menos conocida y cara). En segundo lugar, algunos modelos como los de Rolex, Patek-Phillipe y otros fabricantes de lujo, apenas han cambiado con el tiempo. Un Rolex submariner cuya fotos acompañan este artículo, lleva décadas siendo igual salvo para el experto que puede ver las sutiles diferencias introducidas. Lo mismo sucede para el Rolex Daytona, el Explorer, el Patek Philippe Nautiulus o el Omega Speedmaster.

Los relojes rolex se convirtieron en un modo de ostentación fácil (pocas cosas gritan más que son caras que un rolex en la muñeca, claramente no un iPhone pagado a plazos). De hecho los criptobros (jóvenes que habían pasado a ser ricos de la nada por invertir en distintas criptodivisas) mostraban mediante la compra de un reloj fabricado por rolex que lo habían conseguido.

Al fin y al cabo, el reloj rolex era el símbolo de éxito de todos los “boomers” (la generación de nacidos en los baby boom de mediados del siglo XX, no la marca de chicle popular en los años 90). Combinamos estos dos aspectos con la rentabilidad, por ejemplo un Rolex Daytona ha duplicado o triplicado su precio sólo con sacarlo de la tienda según Paul Altieri, el CEO de Bob’s Watches, si conseguías hacerte con uno, claro está. No es raro que muchas personas hayan optado por invertir en relojes y medios de Hong-Kong Italia o EEUU te enseñaran a invertir en Rolex.

El precio de los rolex usados baja, criptobros y chinos venden los suyos masivamente

La gran noticia es que el precio de los Rolex y los Patek Phillipe usados está bajando. Los Rolex y Omega bajaron un 9% desde su pico en Abril, aunque siguen siendo más rentables que incluso la bolsa. Patek Phillippe dice en su publicidad que el reloj nunca es nuestro, nosotros lo que hacemos es custodiarlo para la siguiente generación. Eso es cierto en la durabilidad (pocos productos para el consumidor son tan duraderos), pero también es cierto que ese eslogan no aplica cuando hay crisis económica como afirma James Wang, un vendedor de relojes de lujo usados de Nanjing.

Los confinamientos en Shanghai, Beijing y otras ciudades chinas, hacen que la economía se debilite y algunos chinos tengan que vender sus preciados relojes. En el primer trimestre de este año Wang compró cinco rolex submariners y ningún reloj Patek Philippe, mientras que sólo en julio compró 29 rolex submariner y seis Pateks.

Por otro lado tenemos a los criptobros. Tras el batacazo de muchas cripotmonedas no tenemos sólo muchos memes de cómo vuelven a trabajar a un establecimiento de comida rápida, sino que es posible que se vean obligados a vender sus relojes como afirma el “marketplace” de relojes de segunda mano Chrono24, situado en Karlsruhe, Alemania. Esa noticia hace pensar que no sólo puede que estén volviendo a freir patas, sino que no quieran o no puedan adornar sus muñecas con un reloj con una pequeña coronita.

¿Han bajado mucho de precio? Digamos que estos relojes están bajando de precio, pero no mucho. Es decir, todavía no valen menos que cuando estaban en el expositor del concesionario oficial. Queda por ver si esto será un breve ajuste en el mercado de estos relojes o volveremos a un punto en el que los relojes nuevos serán más caros que los usados.

Pregunta a los lectores, ¿han invertido o invertirían en relojes? Y ¿específicamente en Rolex?