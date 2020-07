El triple golpe para los millenials que les lleva a la generación pérdida

Las generación más golpeada por las crisis económicas está siendo la generación de los millenials, aquella que nació en la década de los ochenta y noventa, y que ha visto cómo en poco más de una década se han fraguado tres crisis de suma importancia que ha afectado a sus perspectivas económicas.

Pensemos que justo entraron al mercado laboral durante la peor crisis que se recordaba desde la Gran Depresión. Por aquel entonces, el desempleo general de la Eurozona era del 7,5% en 2007 y, tras el golpe de la crisis suprime vino la crisis del euro, por lo que la escalada del desempleo se extendió hasta 2013 que llegó hasta el 13%.

La realidad fue aún más complicada para países como España y Grecia que vivieron unos niveles de desempleo del 26,1% y del 27,5% en 2013. Las tasas de desempleo juvenil superaron en ambos casos el 50%, destrozando la capacidad de incorporarse al mercado laboral y que esa experiencia no adquirida le lleva a quedarse rezagado frente a las anteriores generaciones.

Los millenials pierden salario frente a las anteriores generaciones

A través de las diferentes generaciones, los salarios de los jóvenes empleados pueden comportarse de manera muy dispar en una economía como la española fruto del elevado desempleo estructural, la temporalidad constante y la parcialidad de muchos contratos.

El Banco de España aproximó la remuneración por hora trabajada para los salarios medios mensuales de los trabajadores a tiempo completo a lo largo de la carrera laboral de los nacidos en 1967, en 1977 y 1987.

En el siguiente gráfico que podemos ver tenemos la línea azul que representa a los trabajadores con estudios bajos nacidos en 1967. Estos, en promedio, recibían un salario superior a 1.000 euros cuando tenían 20 años y fue incrementando progresivamente de manera que a los 40 años el salario medio era algo superior a los 2.000 euros mensuales. Para un universitario nacido en 1967 estaría recibiendo algo más de 2.500 euros al mes a los 30 años y 4.000 euros a los 40 años.

Representados con la línea marrón tenemos a los nacidos en 1977 y con la línea naranja tendríamos a los nacidos en 1987 vinculados a la generación millennial. Como podemos observar, los salarios medios mensuales antes de 2008 para las generaciones inferiores a 30 años eran similares en ambos grupos, aunque ligeramente inferiores para los millennials.

Cuando llegó la crisis de 2008 y los años posteriores, los salarios medios dejaron de incrementarse con la misma intensidad que habíamos visto previamente, un efecto que se extendió a todas las generaciones y todos los niveles educativos.

De los tres grupos identificados, los millennials que ahora tengan 30 años son de las tres generaciones aquellos que reciben un salario comparativo inferior y que solo han empezado a dar los primeros pasos de sus vidas laborales y han vivido dos fuertes crisis... y ahora la tercera mucho más intensa que cualquiera de las precedentes.

El futuro se complica con la actual crisis

El estudio del Banco de España hace referencia última a 2017, pero en 2020 estamos viendo para la economía española una crisis como nunca antes se ha visto con una caída proyectada del PIB del 12,8% según las previsiones que maneja el FMI, siendo junto a Italia la peor economía avanzada de la OCDE.

La generación millennial lo tiene complicado, y parece que no hay manera de que levante cabeza. Fruto de las anteriores crisis, se caracterizan por una fragilidad financiera que no tuvieron sus padres en sus mismos años, son recios a la inversión, se encuentran más a favor por el alquiler o quedarse en casa de sus padres y no han priorizado la compra de un coche, especialmente los millennials que viven en grandes ciudades con multiples fórmulas de transporte.

Según Eurostat, la edad promedio en España para abandonar el hogar es de 29,5, muy por encima de la media europea situada en los 26 años y la actual crisis de económica solo servirá para aumentar el promedio.

Tengamos en cuenta que los sectores más afectados por esta crisis están siendo la hostelería y el ocio, sectores en los que predominan la fuerza laboral de los millennials. El turismo que representa el 14,6% de la economía española, está viendo cómo el inicio del desarrollo de una segunda oleada en diversas regiones de españa en plena temporada turística obliga a forzar los cierres, y como consecuencia últim esos millenials lideren la entrada al desempleo.