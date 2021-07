En qué han gastado menos dinero los españoles en 2020 hasta el punto de caer el consumo del hogar más de un 10%

La pandemia ha cambiado el mundo tal y como lo conocíamos hasta hace algo más de un año. De repente, nuestros hábitos, costumbres y rutina se frenaron de la noche a la mañana para frenar así la expansión del virus, el cual a día de hoy sigue expandiéndose a pesar de la llegada de las vacunas.

Si bien 2021 está resultado diferente a 2020 porque ya vamos recuperando la tan ansiada normalidad. Pero echando la vista al pasado año, en el que estuvimos más tiempo en casa que fuera, se observa una paradoja: a pesar de haber estado más que nunca en casa, hemos gastado mucho menos.

Así se desprende de la Encuesta de Presupuestos Familiares publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), del pasado año, en la que se refleja una caída del gasto doméstico de más del 10%, quedando en una media de cerca de 27.000 euros por hogar.

El hecho de que se nos cortara la vida de golpe incidió en el gasto, sobre todo teniendo en cuenta que muchas personas se quedaron sin empleo de un día para otro. Así, tocó abrocharse el cinturón más que nunca y reducir los gastos, que en muchos aspectos fue muy fácil. Pero, ¿exactamente en qué nos ahorramos más dinero?

En lo que más ahorramos en 2020

¿Cuáles fueron las categorías de gasto en las que los españoles ahorramos más en 2020? Pues según los datos del INE, en lo que menos gastamos fue en educación, con un desembolso medio por hogar de 437 euros. Teniendo en cuenta que los niños dejaron de ir a clase en marzo y pasaron a 'tele-estudiar' (algo que estuvo muy entredicho), la necesidad de material y demás gastos escolares se redujo al máximo.

Y se trata de una partida de gasto que no es baladí, pues las familias con varios hijos hacen un importante desembolso en educación cada año en libros, material, actividades y clases extraescolares, ropa, etc.

Poco más destinamos el pasado año a bebidas alcohólicas, según este informe. En total,unos 510 euros por familia. El hecho de que no pudiéramos salir de casa redujo mucho el gasto en alternar, pues las quedadas para tomar algo por videollamada no dieron para tanto y ese gasto no se suplió de esta forma.

Además, aunque aumentó la compra de cervezas o vino en los supermercado, hablamos de bebidas de baja graduación, con lo cual el gasto es mucho menor. Al final, en España el consumo es muy social, y si la interacción se corta de raíz, el consumo cae.

En comunicaciones gastamos 939 euros y en sanidad,1000 euros. Esta serían las otras dos categorías de gasto más bajas, junto con artículos ropa y calzado (otros 1.000 euros) y muebles para el hogar, con unos 1.170 euros por cada hogar.

Por lo tanto, vemos que todo el gasto que recortamos fue el más relacionado con las actividades fuera de casa, las que no pudimos hacer el año pasado. Habrá que ver si este atípico también 2021 recuperamos esas costumbres o el ahorro instaurado durante el confinamiento (por obligación) ha llegado realmente a calar en la sociedad.