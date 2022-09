Ethereum se ha esforzado tanto en ser una cripto respetable que podría dejar de ser cripto

Existe una guerra entre el establishment financiero y las cripto, eso está claro. Aunque algunos actores han abrazado las cripto, los reguladores las siguen mirando con recelo. Y una de las críticas más potentes que se hacen a las cripto es el consumo energético. Sin embargo Ethereum ha cambiado su sistema de verificación de Proof of Work (PoW) a Proof of Stake (PoS), reduciendo drásticamente el gasto de energía.

Sin embargo, este movimiento que podría congraciar a Ethereum y auparla a la categoría de cripto respetable también podría acabar con su categoría de cripto (activo, asset) y convertirla en un valor (security).

La larga lucha por la categorización de las cripto

La situación no es nueva. La SEC en EEUU lleva años amenazando a las cripto con categorizarlas como valor, un tipo especial de activos que tiene un extra de regulación y está, por supuesto, supervisado por la SEC.

Sin embargo los creadores y usuarios más profesionales de cripto no quieren esto, pues el escrutinio sería mayúsculo y la regulación solo dejaría funcionando a intermediarios con mucho capital y mucho más grandes. La descentralización actual sería complicada. Estos actores prefieren que las cripto se consideren commodities, como el oro.

De momento la SEC no ha logrado que las cripto sean consideradas securities, debido a que no pasa el test de Howey. Este test determina que un contrato es un valor si el inversor espera una rentabilidad basado en el trabajo de un tercero. Bitcoin claramente no es un valor y hasta ahora Ethereum tampoco (a pesar de que en su día hubo intentos, porque la Ethereum Foundation levantó dinero en su día vendiendo Ether). Sin embargo esto podría haber cambiado.

El movimiento de Ethereum que podría cambiar su categoría

Ethereum ya no es PoW sin PoS. Un cambio que llevaba mucho tiempo en el roadmap pero que muchos dudaban que llegara a producirse, por la complejidad técnica. Pero el merge se hizo con éxito y ya no se pueden minar Ethereum consumiendo grandes cantidades de energía.

Ahora la forma de verificar las transacciones es algo más compleja, pero simplificando hay actores que ponen una cantidad de Ether en staking, es decir, bloqueados a cambio de rentabilidad. Y confirman las transacciones por consenso. Si alguien intenta hacer algo raro podría perder sus Ether, lo cual empuja a que no haya actores maliciosos o a que un ataque requiera mucho dinero (miles de millones de dólares).

Pero claro, ahora que existe el staking sí que puede considerar a los Ether como un valor, un security, ya que hay algo nativo en la plataforma que da rentabilidad. Podría pasar que la SEC considere que Ethereum sí que pasa el test de Howey. Y ya han anunciado que lo están considerando. Y también consideran que, al estar la mayoría de los nodos de Ethereum en EEUU, la jurisdicción de este país aplica a toda la red.

¿Qué implicaría que Ethereum se considere un valor?

Que los Ether se consideren un valor tiene implicaciones más grandes de lo que se puede pensar en un principio. Si hay que aplicar regulaciones más serias a Ethereum esto afectaría a todos los proyectos que están por debajo de la red. No olvidemos que Ethereum no es solo una cripto, sino que sus contratos inteligentes son el paraguas para muchas otras critpo, entre ellas muchas stablecoins.

Si la SEC decide que tiene competencia sobre Ethereum solo los muy grandes podrían permitirse hacer proyectos ahí. La cantidad de burocracia y escrutinio que tendrían que llevar a cabo no es para una simple startup. Estamos ante un cambio de paradigma, y la libertad, descentralización y web3 quedarían completamente en entredicho.