La publicidad de bitcoin e inversión crypto no controlada era inaceptable: la CNMV supervisará estos productos para evitar desastres como Afinsa

Según informaciones recientes, el Gobierno va a reformar la norma sobre publicidad de productos financieros para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pueda ejercer supervisión sobre las criptomonedas como activos financieros.

Esto implica que la CNMV podrá obligar a retirar publicidad que considere engañosa al igual que puede hacerlo con la comercialización de fondos de inversión o bonos. Esto es un paso más en la normalización de las criptomonedas como producto de inversión y también corta las alas a los que intentan lucrarse engañando a los incautos.

Las criptomonedas como un activo financiero más

Aunque dentro del mundo crypto esto se puede considerar como una forma de impedir la popularización de la inversión en Bitcoin y otras criptomonedas, lo cierto es que es una normalización de este tipo de productos.

Si los inversores en criptomonedas quieren que este tipo de activos sean más populares, lo mejor es que las autoridades las metan en el mismo saco que otros productos de inversión. Cuanta más normativa le sea aplicable más confianza habrá tanto para invesores individuales como institucionales para realizar inversiones en crypto.

Por otro lado es lógico este paso. Con las revalorizaciones que ha tenido Bitcoin y compañía en los últimos meses la publicidad engañosa está por todos los lados. Hay anuncios que indican rentabilidades garantizadas (cuando en realidad no lo están) y esto debe pararse. Que sea vía los mecanismos que tiene la CNMV es mucho mejor que por la vía de consumo, pues ya tiene una legislación específica para ello.

Las criptomonedas son inversiones de mucha volatilidad

Otro aspecto importante es que la inversión en criptomonedas tiene mucha volatilidad. Los bandazos son muy importantes y por tanto el inversor minorista debe estar protegido si no conoce realmente el producto.

Muchos inversores de criptomonedas argumentan que esta supervisión es paternalista y que precisamente el Bitcoin surgió para romper las normas establecidas, el control Estatal y dar libertad a sus usuarios. Sin embargo, no estoy de acuerdo. Los productos regulados dan tranquilidad y si de verdad lo que quieren es que haya más invesores lo mejor es que los productos que ofrecen y la seguridad de la custodia estén firmemente regulados.

Prevenir otro Afinsa y Forum Filatélico

Personalmente no creo que la tencnología Blockchain venga a solucionar algo que no se pueda hacer con una base de datos tradicional, la complejidad que añade el consenso del grupo no parece que merece la pena frente a la liberación de no tener que confiar en un tercero.

En el caso del valor intrínseco de las criptomonedas tengo dudas. Existe un consenso fuerte internacional en que tienen valor, y eso es muy importante (también existe el mismo consenso con el oro, por ejemplo). Pero al ser un fenómeno tan reciente puede que no haya arraigado todavía con suficiente fuerza y que lo que se está creando sea un castillo de naipes.

Los defensores de las criptomonedas argumentan que estamos ante un bien escaso e irreplicable y que por tanto su capacidad como activo refugio de valor puede ser superior al del oro.

Sin embargo me viene a la mente el caso de Afinsa y Forum Filatélico. También había un consenso en que los sellos tenían valor y también eran bienes con una cierta escasez. Pero llegó un momento en que todo se derrumbó cuando se vio que para mantener el valor tenían que seguir llegando nuevos clientes.

Puede que las criptomonedas sean algo parecido a los sellos, puede que no y sea algo más parecido al oro. Pero lo cierto es que para que no suceda lo de Afinsa y Forum Filatélico las autoridades deben estar vigilantes, y no solo en España sino en todo el mundo.