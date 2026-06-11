Andrea, repartidora de Amazon: “hoy me tocaron 180 paquetitos y a las siete vuelvo a la estación con los no entregados”

La jornada de Andrea Marambio Brito empieza antes de que el primer cliente reciba su pedido. La usuaria de TikTok, que publica en la cuenta @andremarambio12, ha compartido un vídeo sobre su trabajo como repartidora de Amazon en Alemania que se ha popularizado rápidamente.

Según recoge COPE, la joven arranca el día en la estación de reparto: “Partimos la mañana cargando los paquetes que se designan a cada conductor”. Ese día, la cifra era contundente: “Hoy me tocaron 180 paquetitos”, explica mientras un compañero la ayuda a cargar la furgoneta.

Después llega una parada para repostar diésel. Y a partir de ahí empieza la ruta.

Andrea documenta parte del paisaje y algunas de las “cosas entretenidas” que se va encontrando durante el reparto. También muestra un detalle cada vez más habitual en la logística de última milla: la creatividad de algunos clientes para asegurar sus paquetes.

Pero la parte clave del trabajo es menos vistosa. Cada paquete que se deja en una puerta o en un buzón debe quedar fotografiado, para que exista “siempre el respaldo de que el paquete quedó ahí”.

El salario en Alemania: por encima del mínimo, pero con matices

El caso de Andrea sirve para mirar también las condiciones laborales del sector logístico. De acuerdo con los datos citados en el texto original, un repartidor de Amazon en Alemania se mueve entre 14,50 y 16,20 euros brutos por hora.

Esa horquilla está por encima del salario mínimo legal alemán, situado en 13,90 euros por hora. Traducido a una jornada completa de 40 horas semanales, supone un salario mensual bruto de entre 2.400 y 2.800 euros.

El neto, sin embargo, cambia según la clase fiscal. La media citada se sitúa entre 2.100 y 2.400 euros mensuales.

La clave está en quién contrata. La mayoría de los repartidores no trabajan directamente para Amazon, sino para empresas externas colaboradoras, las conocidas como DSPs. Estas compañías pueden ofrecer bonos por no tener bajas o dietas diarias.

También existe otra modalidad: Amazon Flex. En ese caso, los repartidores trabajan como autónomos con vehículo propio y una tarifa de 25 euros por hora, aunque de ahí deben salir gastos como combustible, seguros e impuestos.

La última milla también se mide en paquetes no entregados

El vídeo de Andrea encaja con otros testimonios de repartidores que han contado la dureza del día a día en la paquetería.

Antonio, otro profesional del sector citado en el texto original, explicaba que su ganancia media por paquete es de 26 céntimos. Su balance era claro: “si volviera, no volvería a montar”.

Zigor Hernández, también repartidor, lanzaba otra advertencia a los clientes: “Pensáis que subimos todos los paquetes a casa y no es así, tened cuidado con lo que pedís”. Su queja apunta a una parte del reparto que muchas veces queda fuera del clic de compra: paquetes pesados, escaleras, falta de ascensor y presión por completar la ruta.

Andrea termina su jornada alrededor de las siete de la tarde. Es entonces cuando vuelve a la estación para “devolver los paquetes que no pudieron ser entregados y a ordenar las bolsas”.

Solo después llega el final real del día: ir “a la casita”.

Imagen: @andremarambio12