Se encuentra en vigor: los trabajadores con más de 18 meses de contratos temporales en 2 años se convierten en fijos

Muchas empresas siguen estirando la contratación eventual hasta el límite, en un juego de las sillas donde siempre esperan que la música no pare antes de tiempo. Pero el reloj tiene un tope matemático inexorable. Traducido a tu bolsillo: si llevas meses empalmando contratos con la misma compañía, existe una barrera de tiempo a partir de la cual adquieres automáticamente la condición de empleado indefinido, según recoge El Español.

El artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores no deja hueco a la interpretación: si un trabajador acumula más de 18 meses contratado dentro de una ventana temporal de 24 meses mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, la ley le otorga la fijeza. El cómputo se aplica con o sin solución de continuidad. Es decir, que te den de baja unas semanas de vacaciones o de descanso entre un contrato y el siguiente no reinicia el contador. Al cruzar ese umbral exacto, la empresa tiene diez días para entregarte por escrito el documento que justifica tu nueva condición laboral.

Esa es la norma escrita, pero conviene auditar lo que ocurre de verdad en la calle. Como decreta la propia legislación en su articulado como principio rector: "El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. Las personas con contratos temporales tendrán los mismos derechos que las personas con contratos de duración indefinida". Aparentemente. Porque cuando llega el mes 18, muchas compañías deciden extinguir el contrato en lugar de reconocer la fijeza. Si ocurre esto y la extinción constituye un despido improcedente, puedes reclamar y obtener una indemnización de 33 días por año trabajado (hasta un máximo de 24 mensualidades), salvo que la empresa opte por la readmisión. Además, la Inspección de Trabajo castiga este fraude con sanciones que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros por cada trabajador afectado, dependiendo del grado de la infracción.

Toda obligación tiene su grieta, y aquí el truco habitual de los departamentos de recursos humanos es ir cambiando de persona para no hacer fijo a nadie. Sin embargo, la ley ya ha tapado ese agujero: el límite de 18 meses en dos años también se aplica cuando un mismo puesto de trabajo ha estado ocupado por distintos trabajadores mediante contratos por circunstancias de la producción. En ese supuesto, quien ocupe el puesto cuando se cumplan los requisitos adquirirá la condición de fijo. (Si tienes dudas sobre tu historial, puedes pedir un certificado al SEPE; un documento que funciona como una alarma silenciosa, ya que el organismo avisa a la Inspección si detecta abusos). Un escudo que contrasta fuertemente con el aluvión de ceses en periodo de prueba que muchas compañías usan ahora para esquivar el blindaje laboral.

Esto es lo que sabemos; lo que no sabemos es cuántos casos mueren en la orilla porque el trabajador acepta el finiquito de su último contrato eventual sin revisar a fondo sus fechas. La ley te da el derecho automático a ser fijo; que te lo reconozcan sin pelear es otra cosa, y conviene saberlo antes de firmar ninguna extinción de mutuo acuerdo. Si tu caso se parece a este y la empresa extingue tu contrato, recuerda que tienes 20 días hábiles para impugnar el despido o la extinción del contrato temporal. Antes de presentar la demanda judicial, con carácter general, tendrás que intentar la conciliación previa, un trámite que interrumpe el plazo de caducidad.

Imagen | Ministerio de Trabajo

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