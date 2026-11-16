Carmen, propietaria de siete viviendas: "Los jóvenes tienen que ahorrar el 30% y pedir financiación al banco como hemos hecho todos"

A priori, comprar una vivienda parece muy fácil. Al menos, eso defiende Carmen Sánchez. Esta abogada, que lleva 25 años trabajando, intervino hace unos días en 'Espejo Público' (Antena 3) para explicar cómo deberían hacerlo los jóvenes. En su opinión, las nuevas generaciones pecan de exceso de consumismo y falta de cultura del esfuerzo. Ella misma asegura que ya tenía tres viviendas a los 33 años, aunque para conseguirlas necesitó hipotecas y avales familiares porque, como reconoce, "estaba sin blanca". Su receta es clara: "Tendrían que ahorrar el 30% y pedir financiación al banco". Como ejemplo, pone a su hijo de 23 años, que considera capaz de ahorrar el 20% del precio de un piso en 12 meses, destinando todo su sueldo a ese objetivo. También reconoce que las clases obreras lo tienen mucho más difícil para acceder a una vivienda y que los salarios son otro de los grandes obstáculos. Sin embargo, mantiene su polémica sentencia: "Si naces pobre no es tu culpa, pero si te mueres pobre, sí"

¿Ahorrar el 30% de qué?

Para que nos entendamos mejor, es necesario saber de qué estamos hablando. Para comprar un piso de 200.000 euros, un ahorro equivalente al 30% supondría reunir 60.000 euros. Los bancos, por norma general, ofrecen financiar hasta el 80% del precio de compra. Así pues, el comprador deberá poner el 20% restante, que en este ejemplo serían 40.000 euros, más los impuestos y gastos que haya que pagar. El 30% que propone Carmen es, por tanto, una recomendación de ahorro, no una exigencia universal de las entidades financieras. Por otro lado, es bien sabido que uno de los principales obstáculos para que los jóvenes puedan comprar es la falta de ahorro previo, tal y como recoge el Banco de España en su Informe Anual 2025. El problema es que, en la actualidad, el alquiler consume gran parte de la nómina.

El Estado ha puesto en marcha las líneas de avales ICO para la primera vivienda para tratar de rebajar este escalón. Son un paraguas que el banco te abre si tienes buen calzado. No puedes tener más de 150.000 euros de patrimonio neto. Además, debes cumplir los requisitos de ingresos, edad y residencia establecidos en el programa. Tampoco puedes encontrarte en situación de mora en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE). En definitiva, son un paraguas que el banco abrirá si considera que cumples con sus estrictos criterios de riesgo, como ocurre con cualquier operación hipotecaria. Puedes consultar las condiciones en la web oficial del Instituto de Crédito Oficial.

Aparentemente. Sin embargo, la letra pequeña ha dado un giro insospechado. El decreto que llevó a Carmen a blindar sus propiedades fue derogado por la Diputación Permanente del Congreso el 12 de noviembre, al no reunir los apoyos necesarios. La decisión se publicó al día siguiente en el BOE. Ese mismo día, el Congreso también convalidó otro decreto, el Real Decreto-ley 29/2026, con nuevas medidas en materia de vivienda. En cualquier caso, el texto que preocupaba a Carmen tenía previsto entrar en vigor el 15 de noviembre, por lo que fue derogado antes de llegar a aplicarse. Las indemnizaciones que contemplaba nunca llegaron a estar vigentes.

Imagen | Kaboompics (vía Pexels)

En Xataka | La crisis del alquiler obliga cada vez a más jóvenes españoles a vivir sin salón: "Me di cuenta de que sí lo necesito"