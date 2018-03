RSS fiscalidad

Por su naturaleza de divisa, Bitcoin es un gran agujero fiscal, pero por lo que en el titular lo calificamos sin ambages como el agujero fiscal del siglo es porque, en caso de que no se regule de alguna manera, si acaba volviéndose mainstream como parece que va evolucionando, acabará siendo un agujero negro fiscal de proporciones descomunales: al igual que la luz que cae en la órbita gravitatoria de un agujero negro acaba por no poder salir de él y no la vemos, el dinero que cae en Bitcoin deja de ser fiscalizablemente visible para Hacienda. Por lo tanto, ya sabe, en el momento que su dinero traspasa el límite de este particular horizonte de sucesos, al menos en lo que a revalorización del propio Bitcoin se refiere, su dinero deja de tributar (por ahora).

Soy consciente de que llevo varios análisis alertando de ciertos riesgos relacionados con Bitcoin, y algunos de los más techies pueden estar pensando que tengo algo personal contra las crypto-divisas. Nada más lejos de la realidad. Un servidor se cuenta entre la comunidad techie más convencida, y soy un firme defensor del necesario y esencial papel catalizador de la tecnología en nuestro mundo del futuro. Pero también resulta obvio que Bitcoin nos ha adentrado en el terreno de lo desconocido para nuestras socioeconomías, y es por ello por lo que desde estas páginas debemos alertarles de que también conlleva (algunos) riesgos (potenciales). Una vez dicho esto, he de confesarles que las crypto-divisas me parecen un tema realmente apasionante, y que, de forma casi involuntaria (merced a Satoshi Nakamoto), estamos asistiendo a uno de los grandes experimentos económicos de todos los tiempos.