Los mejores brókers para invertir desde España en varias bolsas del mundo: comparamos sus comisiones

En el momento de lanzarse a invertir en los mercados nos surgen multitud de dudas, siendo la más recurrente qué comisiones nos aplicará el bróker por nuestra operativa. Al fin y al cabo, las comisiones aplicadas sobre el proceso de inversión reducen la rentabilidad final, por lo que hay que tenerlas muy en cuenta.

Analizaremos los brókers que hoy nos ofrecen las comisiones más bajas y que ventajas y desventajas implica invertir mediante estos intermediarios financieros.

La comisiones de los brókers más competitivos

Imaginemos que un bróker hubiera reducido las tarifas para operar en bolsa hasta los 0 euros sin comisiones de mantenimiento, pues este es el caso de eToro.

Y es que su principal negocio es la operativa con CFDs, unos instrumentos financieros complejos que en un estudio de la CNMV sentenció que el 82% de los clientes que realizaron operaciones con CFD sufrieron pérdidas. Por lo que podemos ver como las acciones son la puerta de entrada y, una vez dentro, hay algunas operativas que pueden ser complejas para inversores poco experimentados.

Un problema que nos puede surgir es que veamos que queden restringidos los valores de para invertir. En el caso de España, solo podríamos acceder a los valores grandes.

Además arrastra un gran número de reseñas negativas vinculadas al funcionamiento de su plataforma. Estas quejas apuntan a problemas en la ejecución de órdenes y cierres en la plataforma sin aviso previo (lo que impide la modificación de órdenes). Por lo que sí son los más baratos, pero hay que andarse con cuidado que ante un mercado volátil la plataforma no funcione y deje a los inversores enganchados. A pesar de todo, lo cierto es que es un bróker perfectamente regulado por la CNMV bajo el número 2534.

Si nuestro objetivo es conseguir el mejor precio, pero tener una plataforma algo decente, la respuesta es el bróker holandés De Giro.

Para valores españoles, tiene una comisión de 2 euros + 0,05% sobre el capital, con un límite de 10 euros. Para hacernos una idea, si hiciéramos una inversión de 1.000 euros en acciones del Santander acabaríamos pagando 2,50 euros sin tener otras comisiones encima como de custodia o por reparto de dividendos.

Se trata de las comisiones más competitivas, sobre todo si las comparamos con la banca que trabaja con comisiones de 4-9 euros según el capital invertido.

En el mercado estadounidense tiene una alta competitividad con una tarifa de 0,50 euros + 0,004 dólares por acción. En el mercado de ETFs vemos una tarifa generalizada de 2 euros + 0,03% y en determinados ETFs la operativa es, incluso, gratuita.

Para aquellos que operen con derivados, en el MEFF trabajan con tarifas de 0,60 euros por contrato en el caso del Mini Ibex 35 y para el resto (Ibex 35 y acciones) las comisiones ascienden a 1,25 euros por contrato. Los futuros estadounidenses siguen en esa misma línea con 0,50 dólares por contrato.

Que sea un bróker extranjero no significa que no se someta a la regulación bursátil española, su número del registro oficial de la CNMV es el 3360.

Como hemos visto en el caso de eToro, el precio no es lo más importante, ya que una plataforma a la altura puede impedir el desarrollo idóneo del proceso de inversión.

De Giro tiene una plataforma correcta aunque presenta algunas deficiencias. Por ejemplo, queda rezagada para ejecutar análisis técnico, no es posible abrir una cuenta demo para simular una operativa y practicar, o bien no podemos programar dos órdenes en un mismo valor como una Stop Loss o Take Profit o bien una orden de Compra y un Stop Loss.

Otro punto negativo a considerar que es cuando eres cliente de De Giro tu dinero no lo tienen ellos sino que queda invertido en el mercado monetario a través de fondos de Morgan Stanley. En condiciones normales no debería suponernos un quebradero de cabeza está cuestión, pero tal y como se desarrolla el mercado monetario con los tipos de interés negativos, hay que ser muy precavido.

Si tenemos una preferencia por la herramienta, es decir, la plataforma que canalizará las diferentes órdenes y el acceso a multitud de productos en mercados diferentes debemos estar dispuestos a comisiones algo más altas que las mencionadas. Y en este caso, Interactive Brokers es la respuesta por su sinergia equilibrada entre plataforma y comisiones y con una experiencia de más de 40 años.

Las comisiones son atractivas con un coste mínimo de 4 euros en las tarifas del mercado europeo y 1 dólar en el mercado americano. No obstante, este bróker tiene un mínimo de comisión de 10 dólares al mes que se reduce de las comisiones que se hayan generado durante este periodo (si generas 10 dólares de comisiones en compra-venta no se te cobran).

Siguiendo con sus antecesores, vemos la comisión de mantenimiento es de 0 dólares (si las comisiones mensuales son igual o mayores a 10 dólares), se te cobrarían esos 10 dólares si las comisiones mensuales son menores a esa cifra o si tenemos en cartera más de 100.000 dólares quedamos exentos. Eso sí los requisitos de entrada pueden ser elevados con un mínimo de 10.000 dólares.

Para los que quieren una plataforma que no ofrezca problemas en operativa y con una elevada profundidad de datos para ejecutar diferentes análisis, Interactive Brokers ofrece una solución óptima. En los registros de la CNMV, aparece con el número de registro 797.

Todos estos brókers son online, es decir, sin presencia física. Esto no representa ningún problema hoy en día, pero hay clientes que tienen preferencias por aquellos con una presencia física para ponerse en contacto y hacer las oportunas reclamaciones si se dieran. Como es obvio, una presencia física supondrá la aplicación de mayores comisiones para mantener la infraestructura.

En este caso, las alternativas físicas que hoy presentan mejores comisiones dependerán del tramo de inversión que tendamos a incurrir en el ámbito nacional. Con inversiones de menos de 2.000 euros nuestra elección sería Bankinter (3,95 euros), hasta los 6.000 euros Renta 4 sería la mejor posicionada (4 euros), con montos hasta los 15.000 euros el banco elegido sería Santander (6 euros) y otra vez Bankinter hasta llegar a los 60.000 euros (8 euros).