Tras el “affaire Ghosn”, Renault ha encontrado a su nuevo líder en Seat: Luca de Meo

Carlos Ghosn, el ex presidente de Renault y Nissan, ha protagonizado una de las historias más interesantes de los últimos años. Pero antes de esto, tras su detención, a Renault le hacía falta un nuevo líder. Recuperar a Carlos Tavares era imposible tras la fusión entre PSA y FCA, le queda asumir la integración entre dos fabricantes monstruosos. Para ello, han decidido robar un directivo al rival Volkswagen para conseguir volver al liderazgo. ¿Cuál ha sido? El italiano Luca de Meo, que ha conseguido revitalizar a Seat y convertirla en fabricante cada vez más atractivo.

Esta semana se ha anunciado que Luca de Meo dejará su responsabilidad en Seat, aunque sigue vinculado a Volkswagen mientras que se incorpora al grupo Volkswagen. Parece claramente que va a ser Luca de Meo el que ocupará la posición que Ghosn había dejado vacía.

Luca de Meo al mando de Seat

Aunque las bases de lo que es Seat ahora y sus nuevos modelos más exitosos y acertados, el Ateca y el Arona, se decidieron y comenzaron a desarrollar antes de que Luca de Meo entrara en el fabricante de Martorell, hay que reconocer que la gestión de Seat estos años ha conseguido bastante éxito. Seat ha conseguido pasar de tener dos modelos exitosos (el Ibiza y el León) a tener cuatro (El Arona y el Ateca, las versiones SUVs de estos dos).

Sin duda, Luca de Meo ha sido un excelente gestor para SEAT, pero conviene recordar que los grandes artífices de la eclosión de SEAT fueron planificados previamente a su llegada: — Guille G. Alfonsín (@GuilleAlfonsin) January 7, 2020

El sucesor de Luca de Meo se va a encontrar una empresa saneada, con mejor imagen de marca y con una gama atractiva, además de una empresa que va a liderar la estrategia del grupo Volkswagen en el norte de África. La idea de Seat es crecer en esta región, Argelia se está convirtiendo para la marca española en un mercado tan importante como Francia o Italia.

Adicionalmente en su, pequeño, mercado de origen Seat cierra 2019 siendo el líder en ventas en España y además duplicó las ventas mundiales de la empresa en 2009. Es decir, han sido diez buenos años para la empresa española. Todo a pesar del Brexit, de las tensiones políticas de Cataluña (donde se fabrican la mayor parte de sus modelos).

También ha lanzado la marca CUPRA, usando los modelos más potentes y buscando un cliente con un mayor poder adquisitivo. Queda por ver si esta marca conseguirá permanecer en el futuro, se reintegrará en Seat o quizás acabe siendo el futuro de Seat si quedaran sólo marcas Premium y pasionales en un futuro en el que los coches normales dejasen de ser interesantes porque usemos móviles para llamar a coches compartidos que nos recojan y nos dejen en nuestro destino.

En Renault a Carlos Ghosn ni está ni se le espera, a pesar de sus desafíos

La detención de Carlos Ghosn en noviembre de 2018 por motivos fiscales fue completamente sonada en el mundo del automóvil. ¿Carlos Ghosn? El directivo que con su visión había salvado Renault, Nissan, incluido a Mitsubishi en la alianza. El único directivo del automóvil con un manga sobre su vida.

Carlos Ghosn siempre se ha considerado inocente y afirma ser víctima de una lucha de poder, después de cien días en prisión consiguió salir con una fianza de aproximadamente nueve millones de dólares y permanecer bajo arresto domiciliario en marzo de 2019. El 31 de diciembre abandonó Japón en un jet privado, no se sabe bien cómo consiguió burlar la vigilancia de su arresto domiciliario, y ha llegado a Líbano vía Turquía.

Aquí parece estar seguro, ya que este país no extradita a sus nacionales. No obstante Turquía se está investigando como ha usado su territorio para llegar al Líbano y el Líbano le ha retirado el pasaporte con el que entró en el país. Parece que las aventuras de Ghosn no han finalizado, aunque ya pueda ver a su esposa (contra la que hay una orden de búsqueda y captura por parte de Japón).

Los motivos que alega es que en Japón Ghosn no podría tener un juicio justo, de hecho se ha hablado ya varias veces de que dado que el 99% de los juicios se acaba declarando culpable al acusado, es posible que el sistema legal japonés tenga bastante que mejorar. Según Ghosn todo es un complot para evitar la injerencia del estado francés en una empresa japonesa (Nissan).

Luca de Meo no tiene un trabajo fácil en Renault

En cambio a Renault se encuentra con fuertes desafíos en su futuro. Tras la fusión entre PSA y FCA, no le quedan posibles parejas de baile europeas, si en Nissan decidieran cortar la alianza. Los demás grandes fabricantes europeos (Daimler y BMW) son Premium y tienen poco aspecto de que les interesa aliarse con un fabricante generalista (aunque Daimler tenga acuerdos para desarrollar modelos compartidos con Renault).

Además de Meo tendrá que hacer frente a que mientras los rivales de Renault como Peugeot, Citroën y Opel se refuerzan, Renault está cayendo en su cotización bursátil desde antes de la detención de Ghosn y se queda pequeña frente a sus rivales, además de no compartir si quiera una estrategia de coche eléctrico con su aliada Nissan. Va a tener que demostrar que Renault puede sobrevivir como fabricante independiente, para de este modo hacerlo atractivo de cara a una posible fusión.

Pregunta a los lectores ¿creen que Ghosn es inocente? ¿Es perder a de Meo una tragedia para Seat y Volkwagen?

Imagen | automobileitalia

Imagen | rvandermaar

Imagen | automobileitalia

Imagen | calu777