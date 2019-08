Alfa Romeo podría estar cerca de desaparecer por sus malas ventas

A las afueras de Milán, está situado el Museo Storico Alfa Romeo, si uno quiere llegar hay que coger el metro y luego un autobús, por lo que es raro que se consiga llegar en menos de una hora. En el edificio de estilo brutalita reformado con detalles postmodernos, se rinde homenaje a los buenos tiempos de este fabricante de coches tan importante para la historia de la automoción europea, también se venden coches del grupo Fiat Chrysler Auto. No obstante, las últimas noticias dan que pensar sobre si puede que alfa Romeo se acabe quedando en eso, un museo.

Lancia con un modelo, vende más coches en Italia que Alfa Romeo en Europa con cinco modelos. Es decir, una marca de coches que sólo vende en su país (algo casi impensable hoy en día, salvo que seas un mercado grande como China). Esto hace pensar que Alfa Romeo podría acabar desapareciendo, como ya lo han hecho otras marcas como ya han hecho en este siglo SAAB y Plymouth.

Las malas ventas de Alfa Romeo

En la primera mitad de 2019 se vendieron 29.187 Alfas en Europa, frente a 34.691 Lancias en Italia. Si en el resto del mundo ha desaparecido Lancia, en Italia se mantiene con un único modelo económico y algo vetusto, pero también bonito y de una marca que en su momento estaba muy bien considerada.

En cambio Alfa Romeo con una gama enfocada a un consumidor con mayor poder adquisitivo y con modelos mucho más nuevos, no ha conseguido vender tanto como la que se había quedado de hermana pobre.

Por modelos el deportivo 4C ha vendido 143 unidades (210 el año pasado), el Mito 561 unidades (6.132 el año pasado), El Giulietta 8.952 unidades (16.771 el año pasado), y sus productos estrella, el Giulia ha vendido 5.758 unidades (10.218 el año pasado) y el Stelvio 13.771 unidades (16.771 el año pasado). Las bajadas de ventas han sido sobre todo en Francia (-61%), Alemania (-39%) y Reino Unido (-27%). Pero el peor ha sido Italia, donde la caída en el mercado que tienen más fácil ha sido del 47%. España ya es el segundo mercado de Alfa Romeo en Europa, el cuarto en todo el mundo (por detrás de Italia, EEUU y China).

Para que nos hagamos una idea, el Giulia, con sus 5.767 unidades ha quedado muy por debajo del líder de la categoría (Tesla Model 3, con 37.488 unidades), pero también del Mercedes Clase C (29.275), BMW Serie 3 (26.468) y Audi A4 (12.714). Pero por encima de modelos como el Jaguar XE (4.750) o Lexus IS (1.737). El Stelvio con 13.771 unidades por su lado ha quedado por detrás del BMW X3 (40.359 unidades), Volvo XC60 (39.659), Mercedes GLC (36.250) Audi Q5 (30.995), Land Rover Discovery Sport (17.094) Mercedes GLC Coupe (15.784), Porsche Macan (14.047), pero por encima del Land Rover Velar (13.336) y BMW X4 (13.176).

Mientras que su competencia mete uno o dos modelos en la lista de los más vendidos, los modelos de Alfa Romeo se quedan en la parte baja de la tabla. No es que tengan una situación como para tirar la toalla, pero no les va especialmente bien. El mercado europeo no es fácil, como bien sabe Infiniti que va a abandonar Europa occidental en favor de crecer más en mercados como China y EEUU dado que creen que el consumidor europeo suele preferir un coche alemán. Su modelo Q50 competidor del Giulia lo ha hecho peor todavía, sólo vendió 384 unidades en la primera mitad de 2019.

¿Por qué las malas ventas de Alfa Romeo?

Existen varios motivos, el primero es que si el 4C es un modelo de nicho, los modelos MiTo y Giulia están anticuados, no son atractivos al consumidor que tiene muchas más opciones más actualiadas en el mercado. Además Alfa romeo lanzó en 2015 el Giulia y en 2017 el Stelvio, pero desde entonces no ha podido lanzar nada al mercado, el consumidor siente que la marca no tiene nada nuevo que decirle.

No es la única marca de Fiat Chrysler Auto que va decayendo. Salvo Jeep y Ram, la impresión que se tiene por fuera de las empresas del grupo FCA, es que gana dinero, pero no invierte mucho en modelos nuevos. A Dodge y a Chrysler sólo les quedan dos modelos en EEUU. El modelo de Lancia, el Ypsilon, aguanta, pero no se actualiza. Fiat basa su gama en el Fiat 500, el Fiat tipo y en modelos surgidos de la colaboración con otros fabricantes (sin contar con su gama profesional). Salvo Jeep y Ram, la gama es muy limitada y se renueva muy poco en el grupo.

Por otro lado es cierto que para su tamaño, Alfa Romeo no lo ha hecho muy mal. Se habla de que a nivel mundial se ha llegado al Peak-Luxury el punto a partir del cuál las ventas de cohces de alta gama no crecerán, sino que disminuirán (falta de interés de los nuevos consumidores en las economías desarrolaldas y auge de las clases medias en África y Asia que están interesadas en modelos Low-Cost o generalistas en el mejor de los casos. Es decir, no es que la situación sea fácil, especialmente con la irrupción de Tesla como competencia, primero en EEUU y poco a poco en Europa y China. Esto junto a una economía europea en desaceleración no ayuda.

Pregunta a los lectores ¿creen que los malos números de alfa vienen por factores exógenos, endógenos o ambos? ¿Se salvará el fabricante de Milán o lo pondremos junto el resto de fabricantes a los que echamos de menos?

