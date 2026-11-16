Gabriel Rufián, 44 años, sobre su infancia: "Mi madre me tuvo con 18 años y mi padre tenía 19. Me criaron mis abuelas y las vecinas, que eran como tías"

En vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre, las miradas no solo escrutan los programas económicos, sino los orígenes que forjan a quienes los defienden. Gabriel Rufián, candidato de ERC para revalidar su escaño por Cataluña, no soñaba de niño con ser astronauta ni futbolista; soñaba "con vivir mejor que mis padres". Una aspiración fundacional que explica, probablemente mejor que cualquier mitin de campaña, la raíz de su actual discurso laboral.

La historia arranca en el seno de una familia humilde. "Mi madre me tuvo con 18 años y mi padre tenía 19", confesaba el político en una entrevista recuperada de 2015, según recoge el diario ABC. Rufián detalla cómo sus progenitores tuvieron que adaptarse a un mercado implacable: "Tenían una peletería en el barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Cuando cerraron, porque los inmigrantes chinos se hicieron con el sector, se dedicaron a todo tipo de cosas. Durante la noche se sacaron el graduado escolar. Mi madre ha sido auxiliar administrativa y auxiliar de enfermería, que es su profesión, haciendo suplencias de todo tipo; y mi padre: cocinero, transportista, comercial". Con ese panorama, la estampa doméstica se resume sola: "Los recuerdo siempre trabajando".

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Lo que aprendió de su abuelo en política

Sin sus padres en casa durante el día, la educación del actual diputado recayó sobre una red de cuidados puramente femeninos. "Me criaron mis abuelas, y recuerdo a vecinas que eran como tías y tías que eran como madres. Me crie en un matriarcado muy propio de mis orígenes andaluces, con mujeres muy fuertes y sufridas". El otro gran pilar fue su abuelo, ya fallecido, con el que la escena cambiaba: "Mis padres trabajaban y mi abuelo me llevaba con él y con sus amigos a jugar a las cartas y a hablar de política". De aquellos corros aprendió a tener "grandes amigos con ideas muy diferentes" y una instrucción blindada al tiempo: "Me insistía en que se puede ser de izquierdas o de derechas, pero que lo importante es ser decente".

Ese niño del barrio del Fondo se enfrenta hoy, a sus 44 años, a un tablero político que exige algo más que decencia: exige frenar una sangría electoral. Gabriel Rufián vuelve a liderar la lista de ERC al Congreso para las elecciones del 29-N, con el reto de revertir la tendencia a la baja de su formación. La caída suena rotunda, pero conviene saber qué mide exactamente: ERC alcanzó su techo electoral en abril de 2019, con 15 escaños y 1.015.355 votos. En noviembre de ese mismo año obtuvo 13 diputados y 869.934 votos, mientras que en los comicios de julio de 2023 se desplomó hasta los siete escaños y 462.883 votos.

Para recuperar parte de esos apoyos perdidos, su programa electoral recién publicado intenta aterrizar directamente en el bolsillo del ciudadano. Entre sus 258 medidas, la candidatura apuesta por tres líneas económicas clave: un nuevo modelo de financiación donde las comunidades puedan recaudar impuestos estatales, restringir los beneficios fiscales de los nómadas digitales y establecer una jornada laboral de 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Traducido a tu economía diaria: el plan busca que eches menos horas en tu puesto por el mismo sueldo y poner límites a las ventajas fiscales de determinados trabajadores extranjeros con rentas elevadas, a los que ERC relaciona con una mayor competencia por la vivienda. (Un giro programático, por cierto, que intenta reconectar con ese votante de trinchera que conoció de primera mano en su infancia). Pero el papel electoral lo aguanta todo, y la letra pequeña aquí es la gobernabilidad. ERC llega a esta cita intentando tejer alianzas a la izquierda del PSOE en un espacio político fragmentado. D

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