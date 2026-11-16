Lo que le faltaba a China: encuentra un importante yacimiento de petróleo y gas perforando roca volcánica a gran profundidad y podrá así ser aún más rica

Por si China no tuviera suficiente con dominar buena parte de la industria mundial, fabricar tecnología a gran escala y disputarle el liderazgo económico a Estados Unidos, ahora va y también encuentra petróleo y gas donde parecía casi imposible extraerlo. La suerte le sonríe al gigante asiático.

Pekín acaba de conseguir un importante avance energético al perforar formaciones volcánicas situadas a más de 5.000 metros de profundidad. Y encima lo ha logrado precisamente cuando necesita cantidades cada vez mayores de energía para alimentar su industria y sus ambiciones tecnológicas. No son suficientes los 940.000 millones de dólares invertidos en 2026.

El descubrimiento se ha producido en el mar de Bohai, frente a la costa noreste del país. La compañía estatal China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ha conseguido poner a prueba un pozo con una elevada producción de gas natural.

China encuentra gas natural a 5.770 metros de profundidad

El pozo se encuentra en la zona central del mar de Bohai, cerca de la depresión de Bozhong, una región conocida por su riqueza en hidrocarburos.

La ya histórica perforación alcanzó los 5.770 metros de profundidad bajo la superficie, atravesando estructuras volcánicas que plantean importantes dificultades técnicas. Tras ello, los trabajos identificaron capas con presencia de gas que suman más de 120 metros de espesor.

Las pruebas de producción ofrecieron un resultado especialmente relevante: unos 800.000 metros cúbicos de gas natural diarios, acompañados de pequeñas cantidades de petróleo. Una excelente noticia para un país que consume 8.425.912 millones de pies cúbicos (MMpc) de gas natural al año.

El hallazgo, además, amplía las posibilidades de una región donde China lleva décadas extrayendo hidrocarburos. De hecho, el mar de Bohai alberga algunos de sus yacimientos petrolíferos más productivos.

El gran desafío de perforar roca volcánica

Encontrar petróleo en una formación geológica convencional ya supone una operación enormemente compleja. Hacerlo a varios kilómetros de profundidad, entre rocas volcánicas, multiplica las dificultades. Pero China, de nuevo, lo ha vuelto a hacer.

Y es que, estas estructuras presentan fracturas, variaciones de temperatura y una distribución irregular de los espacios donde pueden acumularse los hidrocarburos. Por eso, localizar un depósito aprovechable exige técnicas de exploración especialmente precisas.

CNOOC ha desarrollado sistemas de exploración sísmica tridimensional de banda ancha que permiten estudiar mejor las capas profundas del subsuelo. Por si esto fuera poco, el avance guarda relación con otros descubrimientos chinos en formaciones rocosas poco habituales, donde las nuevas tecnologías están ampliando las posibilidades de extracción.

China produce millones de barriles, pero sigue necesitando importar petróleo

La relación de China con la energía es de absoluta super dependencia y todo ello pese a que el país produce alrededor de 4,3 millones de barriles de petróleo diarios. Sin embargo, su enorme demanda industrial y de transporte le obliga a recurrir masivamente al exterior.

China es el mayor importador mundial de crudo y necesita comprar aproximadamente entre nueve y once millones de barriles diarios para abastecer su economía. Esta dependencia explica el interés de Pekín por aumentar la producción nacional.

Y es que, cada nuevo descubrimiento representa una oportunidad para reducir su exposición a los mercados internacionales y a posibles interrupciones del suministro.

Y cómo no, la expansión de los centros de datos y de la inteligencia artificial añade nuevas necesidades energéticas a una economía que continúa apostando por la industrialización en masa.

Un descubrimiento que puede abrir la puerta a nuevos yacimientos

Durante los nueve primeros meses de 2026, CNOOC alcanzó una producción de 593,7 millones de barriles equivalentes de petróleo, un 2,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

La compañía también contabilizó cinco nuevos descubrimientos y 23 estructuras petrolíferas y gasísticas evaluadas con éxito, según su informe de resultados trimestrales.

El nuevo pozo de Bohai podría convertirse en una pieza importante de esta estrategia. Sin embargo, claro está, todavía falta conocer el volumen de reservas recuperables y determinar si su explotación comercial será rentable.

Imágenes | Zbynek Burival, ABC News