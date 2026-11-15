Carlos Cuerpo (46 años), vicepresidente, sobre sus propiedades: declara un patrimonio inmobiliario de 236.630 euros y su sueldo supera los 91.000

El extremeño Carlos Cuerpo (46 años) acaba de asumir temporalmente las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente y, al sumar responsabilidades, su patrimonio vuelve a estar bajo los focos. Según recoge Vozpópuli, el patrimonio inmobiliario del vicepresidente primero asciende a 236.630,03 euros, mientras que sus depósitos bancarios declarados alcanzan los 10.000 euros. Tampoco gasta en alquiler: desde diciembre de 2023 reside en una vivienda oficial de 244 metros útiles y doce estancias.

La cifra del ladrillo, para qué engañarnos, da vértigo del bueno en plena crisis de vivienda. Cuerpo declaró en 2022 bienes inmuebles por 134.602 euros; en su última declaración publicada, la cantidad asciende a 236.630 euros. Son algo más de 102.000 euros de diferencia. Pero toda estadística administrativa tiene su grieta, y conviene saber qué mide el BOE. Ese cuarto de millón no es un precio de escaparate en Idealista ni una tasación actual de mercado. La declaración recoge el importe de los bienes inmuebles, pero no permite determinar con precisión qué criterio de valoración se ha aplicado a cada propiedad. La diferencia entre el valor declarado y el precio que podrían alcanzar esos inmuebles en el mercado real puede ser considerable, como ocurre habitualmente con el patrimonio de los altos cargos.

Luego está la nómina. El Ministerio de Transportes quema, pero no paga doble. Aunque Cuerpo compagine ahora este encargo temporal con la vicepresidencia y Economía, el régimen de incompatibilidades es estricto. La Ley 3/2015 del Alto Cargo establece un régimen de dedicación exclusiva y limita la percepción de otras remuneraciones públicas. Su retribución pública anual supera los 91.000 euros. Para hacerse una idea: es un sueldo de élite, pero queda por debajo de los 108.111,34 euros atribuidos a su predecesor, Óscar Puente. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta última cantidad no correspondía exclusivamente a su sueldo ministerial, sino que incluía también indemnizaciones vinculadas a su condición de diputado.

Aparentemente, las cuentas del superministro cuadran. Sus declaraciones reflejan un patrimonio inmobiliario de 236.630 euros y unos depósitos bancarios que han pasado de 3.000 euros en 2022 a 10.000 euros en 2024. Es decir, lejos de reducirse, los depósitos declarados han aumentado en 7.000 euros. Esto es lo que sabemos por el registro público; lo que no sabemos es cuánta rentabilidad real le saca a ese ladrillo, porque esa estadística no se declara en la casilla estatal. El lector se va con el dato tasado administrativamente; la burbuja que aprieta fuera ya es otra historia.

Imagen | Ministerio de Economía

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