Manuel Bonilla, agricultor de 82 años: "La juventud no quiere trabajar en el campo, pero aunque sea duro no se puede perder la tradición"

Hay historias que te llegan al hueso, y esta es una de esas. Se llama Manuel Bonilla, tiene 82 años y lleva décadas ligado al campo en Málaga. No es ningún CEO ni influencer de oficio: se ha convertido en un fenómeno en redes sociales porque su nieto Dani, que vivió cuatro meses en Filipinas y volvió echando de menos a la familia, decidió grabar sus consejos y compartirlos con el mundo. El resultado es una lección de humanidad que nos debería hacer reflexionar sobre qué estamos perdiendo mientras miramos hacia otro lado.

"El campo es comida nuestra y, si el campo se abandona, se abandona todo"

Manuel lo dice con una claridad que duele: "El campo le da la vida al pueblo; sin el campo no habría tantas industrias. El campo es comida nuestra y, si el campo se abandona, se abandona todo". Y luego viene la frase que te deja pensando: "La juventud no quiere trabajar en el campo porque yo entiendo que el trabajo del campo es muy duro. Pero aunque sea duro, tiene que salir gente joven y que no se pierda la tradición antigua". No hay resentimiento en sus palabras, solo una preocupación genuina por un legado que siente que se desvanece entre sus manos. "La generación mía ya se está acabando, quedamos muy pocos. La juventud es la que tiene que meter el cuello porque nosotros estamos casi acabados", confiesa Manuel.

Lo más moving de esta historia es que Manuel no se plantea rendirse. Todo lo contrario: cuando su nieto le habla de crear una academia donde enseñar agricultura a jóvenes, el abuelo responde con entusiasmo puro. Ambos sueñan con poner en marcha este proyecto para que la agricultura tradicional no caiga en el olvido, tal y como recoge El Español. Y añade algo que deberíamos grabar a fuego: "El campo ha quitado mucha hambre en los tiempos malos y en los tiempos buenos también. El campo es el motor de la economía española y la alimentación". En España tenemos, según él, hasta 365 días de clima muy bueno para cultivar en Andalucía, un privilegio climático que no aprovechamos porque nadie quiere recoger la antorcha.

El problema no es nuevo. Llevamos años hablando del éxodo rural y de una España vaciada que parece imparable. Los datos son escalofriantes: el 41% de los jefes de explotación agraria tienen 65 años o más, mientras que los menores de 35 años representan apenas el 3,9%, según los datos del Censo Agrario 2020 del Ministerio de Agricultura. La mecanización y la agricultura 4.0 con agripreneurs tecnológicos pueden ayudar, pero no resuelven el problema de fondo: falta relevo generacional, a pesar de que cada vez hay más herramientas para hacer la actividad agrícola más atractiva y menos sacrificada físicamente.

Manuel hace un llamamiento que suena casi como súplica: "Hago un llamamiento a la gente joven para que se dedique al campo", porque la tradición no debería perderse de una generación a otra. Porque al final, como él mismo dice: "El campo es la comida nuestra y si el campo se abandona se abandona todo". Es una pregunta tan simple que da vergüenza que tengamos que formularla. La alimentación sostenible que tanto pregonamos empieza exactamente aquí: en quién cultiva nuestros tomates, nuestras cebollas, nuestras naranjas.

Quizá por eso la historia de Manuel y Dani nos toca tanto. No es nostalgia ni romanticismo rural barato: es la conciencia de que estamos perdiendo algo irrecuperable mientras distraemos a los jóvenes con pantallas y promesas de futuro que no incluyen tierra bajo los pies. Manuel quiere transmitir a su nieto todo lo que sabe del campo y ambos aspiran a que esos conocimientos puedan llegar a nuevas generaciones, un proyecto que ya contempla incluso una academia de agricultura tradicional. Ojalá escuchemos a este abuelo antes de que sea demasiado tarde. Ojalá.

Imagen | La Granja de Dani (YouTube)