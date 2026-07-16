Noelia sacó un 13,2 en la PAU y hará una FP: "Parece que el grado medio es para quienes no sirven para estudiar"



Como cada año con las notas de Selectividad, el país se llenó de dramas decimales, llamadas desesperadas a la repesca y un indiscutible aroma a frustración juvenil. Sin embargo, quedarse a las puertas del paraíso universitario no tiene por qué ser el final del camino (eso sí, requiere una dosis importante de madurez y cambiar radicalmente el chip) y el caso de Noelia Márquez, una andaluza de 23 años que obtuvo un brillantísimo 13,2 en la prueba de accesso, es la viva prueba de que la inteligencia también se mide sabiendo recalibrar la ruta.

Increíblemente, semejante calificación no le sirvió para arañar una plaza en Medicina ni en Odontología en ninguna universidad pública de Andalucía, lo que en última instancia le ha llevado a meterse en un grado superior de Mecatrónica Industrial en el centro Profesor José Luis Graíño de La Rábida, en Huelva. Y es que, según ha confesado en una entrevista en La Tarde de Cope, si volviera a tener 17 años tiene clarísimo que no pisaría un aula de Bachillerato (un absoluto nido de teoría memorística que te enseña a estudiar pero te deja tiritando ante el mundo real) para saltar directamente a un grado medio. "Cuando acabé sabía de matemáticas, de física, de química, de biología; pero en torno a lo laboral, yo no estaba preparada para encontrar un trabajo. Puede que más deban tomar su camino.

"Cuando acabé sabía de matemáticas, de física... pero en torno a lo laboral, yo no estaba preparada", Noelía

Según el Ministerio de Trabajo, los titulados en FP Superior alcanzan una tasa de inserción laboral que supera el 79% (un dato potentísimo que deja en mantillas a buena parte de los grados de letras y a unas cuantas disciplinas científicas de despacho), lo que demuestra que la obsesión nacional de nuestros padres por empujarnos a la universidad a toda costa ha terminado por distorsionar la realidad. Es decir, que mientras coleccionamos títulos colgados en el salón de casa para mayor gloria de la familia, las empresas andan desesperadas buscando a un tipo capaz de entenderse con un autómata programable o de reparar la electrónica de una línea de montaje que se ha venido al traste (donde un análisis de El Blog Salmón sobre las carreras con más salidas destaca que medicina e ingeniería lideran la empleabilidad tradicional, pero obviando la aceleración y demanda de los perfiles técnicos de base).

Prejuicio histórico: la FP se ha arrastrado durante décadas en nuestro país con el estigma de ser el rincón de pensar para los alumnos rezagados que no daban la talla académica, una etiqueta clasista que Noelia recuerda perfectamente haber sufrido en cuarto de la ESO cuando la orientadora le dio a elegir entre ciencias, letras o el "limbo" de los talleres. Por supuesto que la realidad es tozuda y los datos de inserción del SEPE se encargan de desmentir diariamente esa soberbia pedagógica. "En 4º de la ESO yo tuve que elegir si quería Ciencias, Letras o FP. La FP era como para la gente que no servía para estudiar, pero yo les diría que en realidad es otro camino donde se aprende muchísimo", concluye sobre este tema Noelia.

Imagen | Montaje con una foto de Bulat843 (vía Pexels)