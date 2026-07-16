Henry Ford: "Es mejor que 20.000 personas estén satisfechas y bien alimentadas a que se creen unos pocos millonarios"

La víspera de Reyes de 1914, la Ford paralizó a Estados Unidos con un anuncio digno de ciencia ficción. Según explicaba el propio empresario en una entrevista concedida pocos días después a The New York Times, la compañía planeaba repartir 10 millones de dólares en dividendos entre su plantilla y duplicar el salario mínimo diario hasta los cinco dólares. La medida, que además reducía los turnos de nueve a ocho horas, venía acompañada de una declaración de intenciones rotunda: "Creo que es mejor para la nación, y mucho mejor para la humanidad, que 20.000 o 30.000 personas estén contentas y bien alimentadas a que unos pocos se hagan millonarios". No suenan mal estas palabras, ¿no?

La gran huida. Ocurre que el contexto real de las fábricas en Míchigan era bastante menos romántico. La implantación de la cadena de montaje móvil a finales de 1913 había logrado reducir el tiempo de fabricación del chasis del Model T de doce horas a unos irrisorios noventa minutos. ¿El problema? Que la hiperespecialización y la monotonía extrema del trabajo provocaron una estampida laboral. Contaba la publicación económica Forbes en un análisis retrospectivo del caso que la rotación de la plantilla superó el 370% (para mantener 14.000 puestos activos, la empresa tuvo que procesar más de 52.000 altas en un año). Dicho de otra forma, la sangría de personal los paralizaba.

El panóptico moral. Para frenar ese éxodo, la automovilística lanzó la famosa jornada de cinco dólares, pero con un "plot twist" mayúsculo. En realidad, no se trataba de un salario base consolidado, sino de un sueldo condicionado. La tarifa estándar por el esfuerzo físico se mantenía en 2,34 dólares diarios. Para cobrar el resto (el ansiado reparto de beneficios), el trabajador debía someter su vida privada a la lupa del recién creado Departamento Sociológico. De hecho, Ford envió a decenas de inspectores a los hogares de sus empleados para evaluar si bebían alcohol, si sus casas estaban limpias, si ahorraban dinero o si, en el caso de los inmigrantes, asistían a clases obligatorias de inglés.

La letra pequeña. Las consecuencias de suspender este examen doméstico eran implacables. Si los investigadores determinaban que el obrero no llevaba un estilo de vida adecuado o si alquilaba habitaciones a extraños, se le retiraba automáticamente la bonificación. Los trabajadores disponían entonces de un periodo de adaptación para modificar su comportamiento y ajustarse a los estándares morales de la compañía; de lo contrario, se arriesgaban al despido.

El reverso violento. Si se quiere también, aquel paternalismo de talonario fue mutando hacia corrientes mucho más oscuras a medida que la compañía blindaba su poder. Años después, el afán por moldear al trabajador perfecto cedió protagonismo a la intimidación física. Plus: el propio Departamento Sociológico terminó eclipsado por el infame Service Department, una guardia pretoriana dirigida por Harry Bennett que se dedicó a apalizar sistemáticamente a cualquier operario que intentara organizarse en un sindicato, con episodios históricos como la Batalla del Overpass en 1937.

La lección del modelo. Sea como fuere, el gran golpe de efecto de 1914 funcionó a la perfección: la rotación laboral cayó en picado al 16% al año siguiente y la productividad se disparó hacia beneficios colosales. Pero el verdadero legado de aquellos 10 millones de dólares rompe el mito de la filantropía desinteresada. La empresa no democratizó la riqueza por pura compasión, sino para engrasar el engranaje industrial y retener el talento a cualquier precio. Y sí, dejo esto en negrita.

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