Nos encontramos ante una prórroga que muchos conductores de la región pueden aprovechar (con sus correspondientes retrasos, claro). El Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de dar luz verde para extender la vida del Plan Mueve Madrid hasta el 31 de diciembre de 2028, ofreciendo así una vía económica para renovar el parque móvil sin que el esfuerzo recaiga únicamente en nuestros ahorros. Según recoge El Español, este programa permite a particulares, pymes y profesionales autónomos acceder a una serie de incentivos destinados a jubilar sus vehículos más contaminantes.

Si bien el plan mantiene intacta su esencia, sí que trae novedades burocráticas importantes: la administración suprime el plazo límite de tres meses que existía para solicitar la subvención tras el achatarramiento, eliminando de paso los bonos ambientales para el uso de servicios de movilidad compartida. Además, si autorizamos la consulta de datos a la DGT, ya no será necesario presentar el permiso de circulación ni la tarjeta de la ITV. Una simplificación administrativa evidente. Pero, ¿cuánto dinero hay realmente sobre la mesa para cambiar nuestro viejo coche? A esta cuestión sí que tengo una respuesta muy clara, ya que depende de la modalidad de ayuda y de los requisitos que cumplamos.

Si optamos por mandar al desguace un automóvil antiguo que no disponga de distintivo ambiental, podemos recibir una ayuda directa de 1.000 euros. Ahora bien, esta subvención podría elevarse hasta la nada despreciable cifra de 2.000 euros si, además de retirar el viejo modelo, adquirimos otro vehículo con etiqueta ECO o CERO de la DGT. Y para los que prefieran olvidarse del volante de forma definitiva, la alternativa es cambiar ese achatarramiento por un abono transporte de la zona C2 totalmente gratuito durante un periodo de tres años. No estaríamos hablando de una ventaja menor para quienes utilizan habitualmente el transporte público, especialmente en un contexto en el que las restricciones de circulación condicionan cada vez más el uso de los vehículos más contaminantes en las ciudades. Todo esto es independiente de los hasta 20.000 euros que pueden recibir los profesionales autónomos y las pymes del sector del taxi o VTC si deciden dar el salto tecnológico y adquieren un vehículo propulsado por hidrógeno.

Bicicletas eléctricas y otros vehículos: hasta 1.500 euros de subvención

Más allá de los turismos de cuatro ruedas, el programa regional también contempla incentivos muy, muy jugosos para los amantes del pedaleo asistido y la micromovilidad. De esta forma, podremos acceder a 600 euros para la compra de bicicletas eléctricas, 700 euros en el caso de los ciclomotores urbanos, 1.000 euros para bicicletas de mano asistidas y hasta 1.500 euros por los ciclos de tres ruedas. Eso sí, buceando en la letra pequeña del expediente publicado este noviembre de 2026, hay un detalle administrativo que no debemos pasar por alto: la nueva dotación inicial de esta prórroga es de 500.000 euros para todas estas líneas de actuación juntas. Esto nos sitúa en un escenario donde la ampliación del plazo temporal hasta 2028 no garantiza barra libre de fondos; el dinero de las arcas públicas se irá asignando por orden de presentación de las solicitudes y siempre que se cumplan los requisitos y exista presupuesto disponible. Además, si queremos acceder a la máxima ayuda de 2.000 euros para turismos, la normativa establece condiciones específicas para el vehículo adquirido, entre ellas que su primera matriculación no sea anterior en más de tres meses respecto a la fecha del achatarramiento.

De hecho, la gran baza de este movimiento institucional no es solo facilitar la compra de coches menos contaminantes (algo que siempre viene bien), sino incentivar la retirada de ese viejo parque móvil que se va quedando fuera del mapa por falta de etiqueta. Mientras en otras esferas se debate la continuidad de macroplanes como el Moves estatal, Madrid apuesta por mantener las ayudas al achatarramiento y a otras alternativas de movilidad sostenible. A día de hoy, el elevado precio de los eléctricos puros sigue siendo una de las principales barreras para muchos compradores, y las subvenciones autonómicas pueden contribuir a reducir ese esfuerzo económico, aunque difícilmente resuelven por sí solas el problema. Sea como fuere, y con un presupuesto inicial limitado a medio millón de euros, habrá que ver cuánto tardan en agotarse estos fondos. Veremos hasta dónde llegan.

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