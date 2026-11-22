Noviembre llega con paga doble. Los pensionistas que reciben su prestación en 14 pagas cobrarán en los próximos días dos mensualidades: la ordinaria y la extra de Navidad. La Seguridad Social establece que el abono debe realizarse entre los días 1 y 4 de cada mes, aunque en la práctica las entidades bancarias suelen adelantarlo a los últimos días del mes anterior, habitualmente entre el 23 y el 25, dependiendo del banco. Así, quien tenga una pensión de 1.200 euros ingresará de golpe 2.400 euros. Es un balón de oxígeno para los pensionistas de jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente, salvo las prestaciones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, que ya se abonan prorrateadas en 12 mensualidades.

El próximo año, el cheque será mayor

"La revalorización para 2027 se situará entre el 3% y el 4%", ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La cifra exacta dependerá de la media de las tasas interanuales del IPC (Índice de Precios al Consumo) entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Según las previsiones de Funcas, la inflación de noviembre podría alcanzar el 4,6%, por lo que la subida rondaría el 3,52%. Esto significa que quien hoy cobre 1.200 euros podría ver aumentar su pensión en unos 42 euros mensuales a partir de enero.

Sin embargo, no es posible exprimir el sistema indefinidamente. Para acceder a una pensión contributiva es necesario acreditar 15 años de cotización, que dan derecho al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, los meses adicionales aumentan progresivamente el porcentaje: durante los primeros 248 meses, cada mes suma un 0,19%; después, el incremento es del 0,18%, hasta alcanzar el 100% de la base reguladora. "Aunque se hayan cotizado, por ejemplo, 44 años, se seguirá cobrando el 100% de la base reguladora y no un porcentaje superior", advierte el experto. En 2027, para jubilarse a los 65 años será necesario haber cotizado al menos 38 años y seis meses, tal y como recoge el calendario de jubilación de la Seguridad Social.

Existen, no obstante, algunos atajos legales menos conocidos para compensar las lagunas laborales. Como recuerda el funcionario Alfonso Muñoz, el sistema contempla una "cotización ficticia de 112 días por el parto de un hijo". Este mecanismo, recogido en el artículo 235 de la Ley General de la Seguridad Social, permite reconocer a las madres biológicas que no hayan cotizado durante las 16 semanas posteriores al nacimiento, y cumplan los requisitos legales, esos 112 días de cotización. A diferencia de otros parches administrativos, este periodo sí sirve para alcanzar los 15 años mínimos exigidos. En caso de parto múltiple, se añaden días por cada hijo a partir del segundo.

Además, quienes quieran reincorporarse al mercado laboral tras jubilarse pueden hacerlo mediante la fórmula de la jubilación flexible. Desde finales de agosto, el Real Decreto 416/2026 permite compatibilizar la pensión con el trabajo por cuenta propia bajo determinadas condiciones, entre ellas no haber estado dado de alta como autónomo durante los tres años anteriores a la jubilación. El peaje, sin embargo, es demoledor: el 75% de la prestación mensual queda suspendido y solo se cobra el 25% mientras dure la actividad. Además, las nuevas cotizaciones no podrán utilizarse, por regla general, para mejorar la pensión, aunque la normativa contempla excepciones.

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Vía | COPE

Imagen | İbrahim Enes Koca (vía Pexels)







