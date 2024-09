Por qué los anuncios coñazo que vemos mil veces en todas partes funcionan. Nuestro recuerdo viene de la repetición

Todos estamos cansados de ver cómo nos salen una vez, y otra vez, los mismos anuncios que se repiten. Están por todos lados: en redes sociales, en los blogs, en prensa, en las webs de la red de Display de Google...

Sin embargo, todo indica que van a seguir acompañándonos por un largo tiempo, porque funcionan. Así de claro: en la repetición espaciada está el secreto para que no nos olvidemos de las marcas.

Hace unos días, Garry Tan, CEO de la famosa aceleradora de startups Y Combinator y otros fondos de inversión, lanzaba un tuit hablando sobre la importancia de repetir anuncios y reimpactar en los usuarios para que las marcas no caigan en el olvido.

Y decía:

En marketing, se conoce este concepto como spaced repetition forgetting curves, es decir, curvas de olvido (y repetición espaciada). Para Tan, sobre esta base se deben construir las marcas potentes.

I think about spaced repetition forgetting curves for marketing/branding absolutely all of the time.



Did you just launch? You need to get in front of people again at 2, 7, 30 and 60 days later if you don't want to be forgotten.



This is the stuff brands are built on. pic.twitter.com/l8VlvESSWh