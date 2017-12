Todas las razones del expediente de la Comisión Europea a Holanda por ayudas a Ikea

La Comisión Europea en su sección de Competencia ha abierto durante esta semana una investigación a los País Bajos, Holanda, por una supuesta ayuda ilegal a la empresa de muebles IKEA.

Sospechan que las autoridades de Holanda han permitido a IKEA montar un complejo entramado fiscal para reducir muchísimo sus impuestos. El expediente puede suponer una importante factura para la empresa, que debería pagar a este país por los impuestos evadidos.

Nos podemos preguntar: ¿Cómo un país miembro de la Unión Europea deja que una multinacional evada supuestamente impuestos en su territorio?

La filial de Ikea en Holanda cae en el mismo error dos veces

La Comisión Europea ha dicho que todas las empresa, grandes o pequeñas, multinacionales o no, deben pagar los impuestos que les corresponde por su actividad económica en cada uno de los países que operan.

Por tanto, la Comisión Europea acusa a Holanda haber ofrecido a Ikea ventajas fiscales que no tienen disponibles otras empresas en ese país. Lo que se traduce en una ayuda estatal que es ilegal para IKEA y una desventaja competitiva para el resto empresas que tienen su actividad económica en Holanda.

El primer agujero fiscal fue descubierto por la Comisión Europea en el año 2006, cuando Holanda concedió a la filial de Ikea, Inter Ikea Systems, una resolución tributaria (tax ruling) que admitía el cálculo de Ikea sobre los ingresos procedentes de las cuotas de sus franquiciados a nivel mundial y la transferencia de sus beneficios a otra filial situada en otro país, Luxemburgo. Inter Ikea Holdings.

Esto representaba que el Gobierno de Holanda dejaba que los ingresos en país fueran casi nulos y, por tanto, casi no gravaran y se completaba así con la exención total en Luxemburgo para los beneficios que se habían trasladado de Holanda.

La Comisión Europea declaró ilegal este entramado que Ikea había realizado durante el 2006 y le dio de plazo hasta el 31 de diciembre de 2010 para que desapareciera. De forma inmediata, Ikea cambió su estructura con el beneplácito de Holanda.

La filial holandesa de Ikea compró los derechos de propiedad intelectual que poseía la filial de Luxemburgo y financió la operación a través de un préstamo procedente de la filial de Ikea situada en Liechtenstein.

Por tanto, el Gobierno de Holanda le expidió durante el año 2011 la correspondiente resolución fiscal aceptando los intereses por la empresa sobre el préstamo intragrupo. Como consecuencia de la operación gran parte de los beneficios de la filial de Ikea en Holanda fueron a Liechtenstein (paraíso fiscal).

Holanda escode más cosas de multinacionales que no pagan sus impuestos

La investigación abierta por la Comisión Europea durante esta semana se centra en determinar si las operaciones intragrupo, de la filial de Luxemburgo a la filial de Liechtenstein, se han realizado en unas condiciones legales de mercado o, por el contrario, se realizaron de una manera artificial con el objetivo de evadir impuestos, como están sospechando desde la Comisión Europea.

La Comisión Europea ya ha descubierto operaciones similares en Holanda en relación con empresas multinacionales como Starbucks. Durante el año 2015, el Gobierno de Holanda le pidió a Starbucks que pagará más de** 20 millones de euros** en impuestos no pagados.

Holanda es el país de la Unión Europea con más agujeros fiscales con 17 de los 33 indicadores que delatan la facilidad que da una legislación nacional para evadir impuestos. El ranking de limbos fiscales lo siguen Bélgica, con 16 indicadores, Chipre, con 15 indicadores, Luxemburgo, con 13 indicadores, e Irlanda, con 10 indicadores.

La Comisión Europea, en casi todos estos países, ha descubierto otros agujeros que permiten a determinadas empresas evitar el pago de impuestos dentro de las fronteras de la Unión Europea.

El mayor agujero descubierto por la Comisión Europea ha sido en Irlanda. Según la Comisión Europea deben recuperar alrededor de 13.000 millones de euros en impuestos pagados de la empresa Apple.

También ha pedido ha Luxemburgo que recuperen más de 20 millones de euros no cobrados a Fiat y otros 250 millones de euros no cobrados a Amazon. Por otra parte, a Bélgica debe recuperar muchos millones de impuestos no cobrados de 35 empresas multinacionales.

Ikea eludió en España 7,7 millones de euros a través de Holanda durante 2014

Ikea cuenta con 275 tiendas en Europea, pero desde inicio de los años 80 muchas de ellas realizan su actividad como franquicias y pagan royalties del 3 por ciento a la filial de la empresa en Holanda.

La Comisión Europea ha acusado a Holanda de haber permitido a Ikea evadir el pago de impuestos sobre unos royalties que ascienden anualmente alrededor de 1.000 millones de euros, según un reciente análisis de la Comisión Europea.

Este informe levantó el asunto que calculó que más de la mitad de estos royalties procedían de las tiendas europeas y ascendían sobre los 1.000 millones de euros. Las pérdidas sufridas por las diferentes Haciendas de Europea van de los años 2009 a 2014 como consecuencia del trato de favor realizado por Holanda.

Solo durante el 2014 las pérdidas tributarias en los países de Europea superaron los 100 millones de euros, con casi 37 millones de euros de perdidas en Alemania.

En España, la pérdida que ha estimado la Comisión Europea ha sido de unos 7,7 millones de euros, y no fuer mayor, alrededor de 2 millones de euros más, por la retención del 6 por ciento que aplicó la Agencia Tributaria a los royalties en virtud del acuerdo bilateral con Holanda.

En El Blog Salmón | Facebook pagará impuestos donde tenga negocio, todos los detalles

Imagen | Flickr