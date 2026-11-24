El proceso de poner en venta o alquilar un piso suele llevar aparejados una serie de trámites "rápidos" por internet. En algunos casos, por comodidad, se busca obtener el certificado energético online. Sin embargo, esta opción choca con la ley. Como recoge El Español, no basta con enviar fotografías, planos o incluso la referencia catastral. El artículo 6.5 del Real Decreto 390/2021, en vigor desde el 3 de junio de 2021, obliga a que un técnico competente realice al menos una visita presencial al inmueble, con una antelación máxima de tres meses respecto a la fecha de emisión del certificado. Así lo recuerda también la guía oficial de la Comunidad de Madrid.

Durante la visita se analizan los principales parámetros que intervienen en la eficiencia energética del edificio: superficie, orientación, cerramientos, ventanas, aislamiento térmico e instalaciones de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Con estos datos se calculan los indicadores oficiales y se asigna una etiqueta de la A a la G, siendo la primera la más eficiente y la última la menos eficiente. Conviene destacar que el certificado no refleja el consumo real de los habitantes de la vivienda, sino que evalúa su comportamiento energético bajo unas condiciones normalizadas de uso y ocupación. El informe incluye también recomendaciones técnicas para mejorar la calificación, aunque el propietario no está obligado a realizar las obras propuestas.

El propietario es responsable de disponer del certificado y conservarlo para cumplir con la normativa cuando sea necesario vender o alquilar la vivienda. Eso sí, si ya cuenta con uno vigente, no tiene que solicitar otro. Una vez emitido, debe inscribirse en el registro autonómico correspondiente para adquirir validez legal. Además, la calificación energética debe figurar en los anuncios inmobiliarios, tanto si los publica el propietario como si lo hacen profesionales o empresas del sector. Con carácter general, los certificados tienen una validez de diez años. No obstante, si alguno de los indicadores energéticos obtiene una calificación G, el plazo se reduce a cinco años para los certificados registrados desde la entrada en vigor de esta regla.

El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones. La Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece multas de entre 300 y 6.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Las leves, como anunciar una vivienda sin indicar su calificación energética, se castigan con multas de 300 a 600 euros. Las graves, con importes de entre 601 y 1.000 euros, y las muy graves, como publicar una calificación energética sin disponer de un certificado registrado, con sanciones de entre 1.001 y 6.000 euros. La normativa contempla algunas excepciones a la obligación de certificación, como los edificios independientes con una superficie útil inferior a 50 metros cuadrados, los inmuebles adquiridos para su demolición y determinados supuestos de reforma. También quedan excluidos los edificios o partes de edificios cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año o cuyo consumo energético previsto sea inferior al 25 % del que tendrían si se utilizaran durante todo el año, siempre que se cumplan las condiciones legales.

Por otro lado, se han introducido nuevas medidas de control sobre los profesionales que firman estos documentos. Desde el 23 de julio de 2026 está en vigor el Real Decreto 659/2025, que establece nuevos requisitos de acreditación, declaración responsable y registro para los técnicos competentes. La visita al inmueble, no obstante, ya era obligatoria desde la normativa de 2021. El certificado tampoco es un mero trámite decorativo: resulta necesario para acceder a determinadas ayudas de rehabilitación energética, en las que hay que acreditar el ahorro conseguido mediante certificados anteriores y posteriores a las obras. Además, la normativa sobre tasaciones inmobiliarias incorpora información energética y climática del inmueble entre los factores que pueden influir en su valoración, como se explica en este análisis sobre las tasaciones bancarias con criterios climáticos.

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Imagen | Bloques de viviendas. Berna Elif (vía Pexels)