Abandonar una carrera técnica bien remunerada en Sevilla para regresar al taller del pueblo sigue pareciendo, sobre el papel, una anomalía laboral. Ese fue el paso que dio Alba de la Cruz, una estepeña de 34 años que dejó su puesto en una multinacional aeroespacial tras cinco años y medio para incorporarse al negocio familiar. Durante su participación en el programa 'Los repobladores' de Canal Sur, la joven explicó así el cambio: "Me llamo Alba y soy repobladora. Dejé la Ingeniería Aeronáutica y Sevilla porque sentí la necesidad de dedicarme al negocio familiar y no abandonar la pasión por los dulces".

"Los aviones me fascinan, pero los mantecados me corren por las venas"

La idea venía madurando desde el inicio de su etapa corporativa: "No hubo un momento tal cual (para tomarla), pero fue un pensamiento que cada vez iba a más. Empezó a los tres meses de yo comenzar a trabajar en el sector de la aeronáutica, hasta que llevaba cinco años y medio y yo tenía una pregunta en la cabeza, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera intentado?". Como resume ella misma: "Los aviones me fascinan, pero los mantecados me corren por las venas".

"Los domingos, cuando venía con mi familia, yo volvía a Sevilla llorando. Sentía que tenía que estar aquí"

El detonante emocional aparecía cada fin de semana al regresar a la capital andaluza: "Los domingos, cuando venía con mi familia, yo volvía a Sevilla llorando. Sentía que tenía que estar aquí, que los estaba dejando atrás. Me sentía muy culpable porque mi sitio estaba aquí". Sin cargas familiares y con el respaldo de su pareja. "Así que le dije a mi novio que nos volvíamos a Estepa y él, que me apoya en todo, me dijo que para adelante"

Aasumió el relevo generacional en el Museo Obrador Dulcería La Abuela Asunción, fundado por su abuelo y reflotado por su padre, Miguel. "Fue mi abuelo quien empezó en el seno familiar a elaborar dulces artesanos, como muchas otras familias en Estepa. Cuando mi padre recuperó las recetas tradicionales, tal y como las hacía mi abuelo, a mí me enamoró", recuerda Alba. Su hermana Elena, ingeniera de Telecomunicaciones formada en Málaga, siguió la misma senda dos años antes: "Estaba en Málaga, estudiando, y me ofrecieron trabajo, pero estaba en la disputa de qué hacer, si venirme o no. Al final, como mi hermana... El corazón habló". Para su madre, Remedios, compartir el obrador con ambas ha transformado la gestión diaria: "Cuando vengo con ellas por la mañana me da una confianza y una tremenda fuerza. Ya organizamos entre las tres. No estás sola, tienes un apoyo incondicional".

Dejó una profesión muy bien pagada

El salto, para qué engañarnos, tiene bastante más miga financiera de lo que sugiere la postal navideña. Un ingeniero aeronáutico en España percibe de media 35.403 euros brutos anuales, según los datos de Indeed. Alba cambió esa nómina fija por el riesgo empresarial de un obrador artesanal limitado a 300 kilos diarios. En sus instalaciones todavía trabajan una amasadora y un horno cercanos a cumplir cien años, frente a las fábricas mecanizadas que sacan miles de kilos a la hora. Esa escala artesanal convive en la comarca con un motor agroalimentario de primer orden: las 18 empresas amparadas por el Consejo Regulador prevén superar los 15 millones de kilos por campaña y sostener 2.200 empleos directos, de los que alrededor del 85% son femeninos. En conjunto, el sector factura más de 80 millones de euros por temporada y atrae a más de 20.000 visitantes mensuales durante la campaña del mantecado. Así es como ciertas pymes familiares logran sobrevivir frente a los grandes grupos, protegiendo recetas y procesos propios.

Más allá del caso particular de Estepa, el regreso de estas dos ingenieras ilustra uno de los grandes retos de la economía española: garantizar la continuidad de las empresas familiares. Según el Instituto de la Empresa Familiar, estas compañías representan el 92,4% del tejido empresarial privado y generan alrededor del 70% del empleo privado. Sin embargo, el relevo generacional sigue siendo uno de sus grandes desafíos. Según el informe de supervivencia de Adefam, solo el 29,3% de las empresas analizadas ha superado al menos un cambio generacional. Un reto especialmente importante en actividades tradicionales como el comercio minorista y la hostelería, donde las empresas familiares representan el 95% del tejido empresarial.

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Imagen | Canal Sur