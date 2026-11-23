El salario mínimo ha aumentado, pero ¿de qué sirve cobrar más en bruto si después los impuestos se llevan parte de esa subida antes de que llegue a nuestra cuenta corriente? Para evitar que la mejora salarial se diluya en adelantos del IRPF, el Gobierno ha decidido que las empresas deben recalcular las retenciones de las nóminas de enero. Así lo establece la nueva normativa. De esta forma, los trabajadores que cobren el nuevo salario mínimo y cumplan determinadas condiciones tendrán una retención del IRPF del 0 %. Se trata de trasladar la ventaja fiscal directamente a la nómina, sin tener que esperar a la declaración de la Renta del año siguiente para recuperar el dinero adelantado, explica El País.

El artículo clave es el Real Decreto-ley 38/2026, publicado este miércoles en el BOE. Con la vista puesta en un salario mínimo de 18.004 euros anuales para 2027, equivalentes a 1.286 euros mensuales en 14 pagas, según la cuantía aprobada por el Gobierno, se establece una deducción de hasta 1.033,58 euros anuales. En el caso de los trabajadores que perciban el SMI y cumplan los requisitos, la retención de la nómina, que no deja de ser un adelanto del impuesto, queda reducida a cero. La deducción se incorpora al cálculo de las retenciones y la empresa adapta las cantidades que descuenta cada mes para que el trabajador pueda beneficiarse de la medida desde el primer momento.

El problema técnico surge cuando se cobra algo más. Por ejemplo, ¿por qué ganar 100 euros adicionales podría traducirse en un aumento desproporcionado de las retenciones? Es lo que se conoce como error de salto. Para evitarlo, la norma establece un sistema de protección progresivo para los salarios de hasta 23.171,89 euros anuales. La deducción máxima se reduce paulatinamente, restando un 20 % de la diferencia entre el sueldo real y el salario mínimo. Así, quien ingrese 20.000 euros tendrá una deducción de unos 634 euros. Además, el decreto aprovecha para recalcular las entregas a cuenta de las comunidades autónomas según las nuevas previsiones de recaudación. De esta forma, las autonomías que cierren 2026 con superávit dispondrán de un mayor margen de inversión, siempre que cumplan las condiciones legales.

Sin esta medida, algunos trabajadores que cobren el nuevo SMI podrían haber soportado retenciones en sus nóminas, dependiendo de sus circunstancias personales y familiares. La medida busca precisamente evitar que la subida salarial se diluya en adelantos del IRPF. En el cálculo de las retenciones que realiza nuestro empleador hay un elemento importante: el modelo 145. Se trata de un documento gratuito en el que comunicamos nuestras circunstancias personales y familiares, como la situación familiar o determinadas situaciones de discapacidad. La empresa necesita conocer estos datos para calcular las retenciones. Eso sí, no son los únicos que tiene en cuenta: también considera las retribuciones que nos abona y las reglas establecidas por Hacienda.

¿Qué ocurre si tenemos dos o más pagadores? Cada empresa calculará las retenciones en función de las cantidades que nos abone, pero no necesariamente conocerá los ingresos que percibimos en nuestro otro empleo. Sin embargo, la deducción fiscal se calcula teniendo en cuenta el conjunto de nuestros rendimientos del trabajo y el cumplimiento del resto de requisitos legales. Por eso, aunque podamos beneficiarnos de una reducción de las retenciones durante el año, no significa que la declaración de la Renta vaya a salir necesariamente a cero. Incluso podríamos tener que pagar en la campaña de la Renta de 2028 si las cantidades retenidas no se corresponden con la cuota definitiva. La ley establece las condiciones, pero conseguir que las retenciones mensuales coincidan exactamente con el resultado final es otra cuestión. Si cambia nuestra situación laboral, tenemos varios pagadores o se modifican nuestras circunstancias personales, conviene revisar los datos comunicados para evitar sorpresas.

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