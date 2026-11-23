Si bien la cerveza 'sin' lleva años consolidando su espacio en las terrazas españolas, el verdadero santo grial de la industria no pasa necesariamente por quitarle el alcohol a la bebida, sino por mantener ese puntillo festivo sin sufrir sus consecuencias. Y aquí es donde entra un neurocientífico británico con una promesa ambiciosa: desarrollar una molécula capaz de reproducir algunas de las sensaciones asociadas a la embriaguez, como la relajación y la sociabilidad, sin recurrir al etanol y evitando buena parte de sus efectos perjudiciales. Al menos, ese es el objetivo que persigue un proyecto que todavía tiene que demostrar su seguridad y eficacia.

El responsable de ponerlo en marcha es David Nutt, un neurocientífico que, a través de su laboratorio GABA Labs, trabaja en Alcarelle, un compuesto sintético, inodoro e insípido concebido como alternativa al etanol. A diferencia del alcohol tradicional, que afecta a múltiples sistemas del organismo, esta nueva molécula está diseñada para actuar sobre determinados receptores GABA-A del cerebro, implicados en procesos como la relajación y la reducción de la ansiedad. La idea es conseguir algunos de los efectos sociales que asociamos al consumo de alcohol sin reproducir sus consecuencias tóxicas. Eso sí, Alcarelle todavía está en fase de desarrollo y sus efectos y seguridad deben acreditarse mediante los correspondientes estudios. Mientras tanto, la empresa ya ha explorado el mercado con productos como Sentia, una bebida botánica elaborada con ingredientes vegetales, y Gabyr, una cerveza funcional que incorpora una mezcla de extractos botánicos. Ninguno de estos productos contiene Alcarelle: son desarrollos comerciales independientes de la molécula sintética.

Pero, ¿cuál es el verdadero modelo de negocio detrás de este invento?

Más allá del interés científico, la estrategia comercial de la firma no pasa por convertirse simplemente en una marca que pelee por espacio en los supermercados, sino por un potencial sistema de licencias B2B. La idea es comercializar Alcarelle como un ingrediente patentado para que fabricantes de bebidas puedan incorporarlo a sus propios productos, desde alternativas a la cerveza hasta destilados sin alcohol. En un momento en el que las generaciones más jóvenes muestran un interés creciente por reducir el consumo de alcohol y el mercado de las bebidas sin alcohol gana terreno, desarrollar un ingrediente capaz de ofrecer parte de la experiencia del alcohol sin sus inconvenientes podría convertirse en un negocio muy lucrativo. Eso sí, todavía está por ver si Alcarelle consigue superar los obstáculos científicos y regulatorios y si la industria apuesta realmente por esta alternativa.

A día de hoy, el principal escollo para que esta molécula pueda llegar a nuestros bares no es únicamente tecnológico, sino también regulatorio. La compañía trabaja en establecer la seguridad de Alcarelle y preparar su futura comercialización, para lo que contempla recurrir al procedimiento GRAS estadounidense (Generally Recognized as Safe), que permite determinar si un ingrediente puede considerarse generalmente reconocido como seguro para su uso alimentario. Conviene aclarar que este procedimiento no equivale a una aprobación convencional de la FDA: la agencia puede revisar la notificación presentada y comunicar que no tiene objeciones sobre la conclusión de seguridad. En Europa, por su parte, el compuesto podría tener que superar el exigente marco de los nuevos alimentos, si finalmente queda encuadrado en esa categoría. Por ahora no existe una fecha definitiva para su llegada al mercado.

Sea como fuere, si Nutt y su equipo logran demostrar que su molécula es segura y superar las barreras regulatorias, podríamos estar ante una de las apuestas más interesantes de la industria de las bebidas: conseguir que disfrutemos de parte de la experiencia social del alcohol sin tener que pagar el precio que supone su consumo.

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Imágenes | Mark Broadhead (Unsplash) y Statista