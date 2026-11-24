¿Está mejorando realmente la economía española o sus ciudadanos siguen perdiendo terreno frente al resto de Europa? No es cuestión de los últimos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, ni tan siquiera de los años en la Moncloa de Mariano Rajoy. O sí, y todo a la vez desde la Gran Recesión de 2008.

Los últimos datos sobre renta disponible muestran una realidad más que preocupante. Mientras numerosos países europeos han experimentado importantes avances desde 2010, España continúa entre los Estados donde menos ha mejorado el poder adquisitivo.

El informe Key Figures on European Living Conditions 2026 de Eurostat sitúa el crecimiento de la renta mediana disponible real española en torno al 4,2% entre 2010 y 2025, frente al 25,4% del conjunto de la Unión Europea.

Entre los países, sobresale Rumanía, que encabeza la clasificación con un incremento del 160,2%, una diferencia que evidencia la enorme transformación económica del país durante los últimos quince años.

España se queda en el vagón de cola de Europa

La evolución de la renta disponible revela importantes diferencias entre los 27 Estados miembros. Mientras España apenas ha conseguido recuperar terreno, varios países del antiguo bloque socialista han registrado incrementos extraordinarios.

Rumanía lidera la clasificación, seguida de Lituania, Letonia, Bulgaria y Polonia. Estas economías han experimentado un proceso de convergencia con los países occidentales, impulsado por las inversiones, la modernización industrial y su integración en el mercado europeo.

En el extremo contrario aparecen Grecia, Francia, Italia, Finlandia y España, cuyos avances han sido mucho más modestos. No hay ni comparación.

Los rumanos que llegaron a España buscando una vida mejor ahora regresan a su país

Durante las primeras décadas del siglo XXI, España fue uno de los principales destinos de la emigración rumana. Miles de trabajadores encontraron oportunidades en la construcción, la agricultura, la hostelería y los servicios. De hecho, la inmigración rumana en España alcanzó su máximo histórico en 2012 con unas 897.000 personas de nacionalidad rumana registradas.

Sin embargo, aquella corriente migratoria ha comenzado a invertirse. Cada vez más ciudadanos rumanos abandonan España para establecerse nuevamente en su país de origen, atraídos por las oportunidades laborales, el acercamiento familiar y unas condiciones de vida que han mejorado considerablemente.

Desde 2012, la cifra de rumanos ha descendido hasta 609.270, una reducción cercana al 32%. Además, entre enero de 2025 y abril de 2026 se produjo una nueva disminución de aproximadamente 29.600 personas. El goteo no para. Aseguran, viven mejor ya en su país.

El encarecimiento de la vivienda española constituye uno de los factores que explican este fenómeno. Muchos trabajadores encuentran dificultades para acceder a una hipoteca o independizarse, mientras que en Rumanía pueden disponer de una vivienda familiar o emprender nuevos negocios.

Las historias de familias que han regresado a Rumanía reflejan cómo las oportunidades económicas y las ayudas familiares están modificando decisiones migratorias que parecían definitivas. Otros emigrantes han decidido volver después de pasar más de una década trabajando en España, al encontrar posibilidades laborales similares y mejores perspectivas para establecerse cerca de sus familiares.

Los datos oficiales del INE confirman que solamente durante 2024 la población de nacionalidad rumana disminuyó en 11.193 personas, hasta situarse en 609.270 residentes.

La productividad explica buena parte del estancamiento español

El crecimiento económico no siempre se traduce en una mejora proporcional de los ingresos familiares. España ha aumentado su PIB durante los últimos años, pero la productividad por trabajador continúa siendo uno de sus grandes desafíos como país.

La crisis financiera de 2008 provocó una profunda destrucción de empleo y riqueza, cuyos efectos se prolongaron durante años. Posteriormente, la inflación y el encarecimiento de la vivienda han limitado la capacidad de ahorro de numerosos hogares.

Otro indicador publicado por Eurostat revela más datos preocupantes: la renta real ajustada de los hogares por habitante creció únicamente un 11% en España entre 2004 y 2024, frente al 134% registrado en Rumanía.

Esta diferencia también alcanza a la actividad inmobiliaria. Por ejemplo, en septiembre de 2026, la producción de la construcción española cayó un 9,7% interanual, mientras que Rumanía registró un crecimiento del 13,1%.

La diferencia alcanza los 22,8 puntos porcentuales y refleja dos momentos económicos muy distintos entre España y Rumanía. Rumanía crece más y sus ciudadanos ya no se ven “obligados” a buscar el éxito en nuestro país.

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