España y Marruecos llevan décadas demostrando que se puede discutir por política, inmigración o fronteras y, al mismo tiempo, mantener una relación comercial millonaria. A ambos les interesa y les beneficia.

Apenas 14 kilómetros separan España y Marruecos a través del estrecho de Gibraltar, aunque las tensiones diplomáticas de los últimos años parecen haber convertido esa pequeña distancia en un auténtico océano.

Las relaciones entre Madrid y Rabat no pasan por su mejor momento. Y ahora ha sido el segundo en tomar una decisión que perjudica seriamente a un sector importante de la economía española.

Marruecos ha decidido reducir drásticamente sus compras de animales vivos españoles, provocando de esta manera una caída de 150 millones de euros en las exportaciones ganaderas durante los nueve primeros meses de 2026.

Marruecos reduce un 80,3% sus compras de ganado español

Según Eurostat, entre enero y septiembre de 2025, España vendió animales vivos a Marruecos por 186,7 millones de euros, frente a los 36,7 millones registrados durante el mismo periodo de 2026.

La caída alcanza el 80,3%, aunque España continúa siendo el principal proveedor europeo, con aproximadamente el 40% de las compras marroquíes procedentes de la Unión Europea.

El problema no afecta exclusivamente a España, ya que las exportaciones comunitarias de animales vivos a Marruecos descendieron un 62,1%, desde 242,1 hasta 91,9 millones de euros. Además, el volumen transportado cayó un 73,6%, pasando de 46.900 a 12.400 toneladas.

Bovinos, ovejas y cabras sufren las mayores pérdidas

El desglose de las estadísticas europeas permite ver qué tipo de productos cárnicos han sido los más perjudicados. Las ventas comunitarias de bovinos vivos disminuyeron un 67,6%, desde 151 hasta 49 millones de euros, con 102,1 millones menos de facturación.

Todavía mayor fue el retroceso del ganado ovino y caprino, cuyas exportaciones cayeron un 88,7%, desde 54,5 hasta 6,2 millones.

Por el contrario, las aves vivas aumentaron sus ventas un 4,4%, hasta 26 millones de euros. Los pollitos de hasta 185 gramos alcanzaron los 24,3 millones, un 9,2% más.

Las restricciones sanitarias bloquean las exportaciones españolas

La explicación principal del desplome está relacionada con la dermatosis nodular contagiosa, enfermedad bovina detectada en España en octubre de 2025. Según la organización agraria UPA, Marruecos mantiene cerradas las importaciones de bovinos vivos españoles desde hace más de diez meses.

En 2024, España exportó al país africano 61.715 bovinos de más de 300 kilogramos, equivalentes al 52% de sus exportaciones de esta categoría. En 2025 fueron 51.986 animales, el 64% del total. Durante 2026, los envíos de esta categoría han quedado paralizados.

UPA ya ha reclamado que Marruecos permita exportar desde regiones españolas libres de la enfermedad. El Ministerio de Agricultura, asegura, tiene previsto abordar esta cuestión con las autoridades marroquíes a finales de noviembre.

Francia e Irlanda aprovechan el cambio comercial

Mientras España pierde terreno, otros proveedores europeos presentan resultados más alentadores para sus propias balanzas comerciales. Francia redujo sus ventas de animales vivos a Marruecos un 17,4%, hasta 35,6 millones de euros, situándose muy cerca de España.

Irlanda, por su parte, incrementó sus exportaciones un 152,7%, desde 3,6 hasta 9,1 millones de euros, alcanzando una cuota próxima al 10%.

España pierde parte de su superávit comercial con Marruecos

El retroceso ganadero coincide, además, con una reducción del saldo comercial favorable a España.

Según las estadísticas recogidas por DataComex, las exportaciones españolas a Marruecos aumentaron un 1,6%, hasta 9.450 millones de euros, mientras que las marroquíes crecieron un 3,4%, hasta 8.040 millones. O lo que es lo mismo, el superávit español pasó de 1.519,1 a 1.406,2 millones de euros, una reducción del 7,4%.

Sin embargo, España sí ha disparado un 53% el comercio con Marruecos hasta los 22.700 millones desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. En conjunto, el comercio bilateral alcanzó los 17.490 millones de euros entre enero y septiembre, un 2,5% más.

Imágenes | engin akyurt, Wikipedia, Osama Madlom