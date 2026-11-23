Siempre se ha debatido sobre dónde cunde más el salario. Pero hay personas que pueden aportar algo más que teorías. Es el caso de Óscar de Arriba Castaño, un joven ganadero que dirige Dehesa San Miguelito. En un vídeo grabado para Patabrava explica el espejismo de las grandes urbes. Como recoge nuestra sección de caza en El Debate, su conclusión es clara.

"Yo vivo mucho mejor con un sueldito normal. Te hablo de 1.300-1.400 euros en un pueblo, que con 4.000 euros en Madrid o en Barcelona". Y no solo por el aire puro. Óscar explica que los ingresos más elevados de las ciudades se ven contrarrestados por desplazamientos, el coste de la vida y el estrés. "En el pueblo tienes un nivel de paz diferente. Cuando sales de trabajar no estás estresado. Hay muchos que no tienen más remedio que hacerlo".

Las desventajas de la gran ciudad

Ganar 4.000 euros no garantiza vivir mejor. En una gran ciudad, los gastos pueden convertir un buen sueldo en una manera de hundirse con mayor comodidad. Por cierto, quien cobra esas cantidades sabe perfectamente adónde quiere escapar el viernes por la tarde (qué casualidad). Como explica el responsable de San Miguelito, "el que gana dinero de verdad no vive en el centro de Madrid. Vive en las afueras, con su chalecito, su patio o su parcelita". Al final, muchos terminan echando de menos la libertad del campo.

Las cifras del mercado inmobiliario ayudan a entenderlo. En mayo de 2026, el alquiler en la provincia de Madrid alcanzaba los 21,4 euros por metro cuadrado, frente a los aproximadamente 7 euros de Jaén o Ciudad Real, según Idealista. En la capital superaba los 23 euros. Además, el esfuerzo salarial para pagar el alquiler llegaba al 72 % en la provincia de Madrid. Este porcentaje corresponde al salario bruto medio necesario para alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados, no a lo que paga cada trabajador. Quien gana 4.000 euros brutos, unos 2.800 netos dependiendo de sus circunstancias, dispone de más margen, aunque eso no garantiza vivir holgadamente en cualquier barrio. En el medio rural, los alquileres más bajos pueden dejar más dinero disponible, pero también hay que contar con la calefacción, los suministros y los desplazamientos. Vivir barato no siempre significa gastar poco.

La otra cara de la moneda está en los servicios básicos y la movilidad. Aunque las cuentas pueden favorecer al campo, en muchos pueblos hay menos oportunidades laborales y acceder a determinados servicios obliga a desplazarse a localidades más grandes. Por eso, antes de hacer las maletas, conviene calcular los gastos fijos y, especialmente, cuánto cuesta depender del vehículo privado. La pregunta es cuántos profesionales urbanos seguirán soportando unas rentas desorbitadas para evitar precisamente esa dependencia. El límite de ese aguante no está escrito en ningún decreto.

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