En su intervención en 'Espejo Público', Christopher Hernández, dueño de cinco pisos, explicaba los motivos de su rechazo al alquiler tradicional. "A mí no me gusta porque tengo otro sistema que es mucho más rentable. Me sale mucho más rentable dividir los pisos", reconocía. Además, el casero madrileño defendía que "estamos dando una alternativa a la gente que no puede alquilar un piso entero. La mayoría de mis inquilinos son jóvenes trabajadores que quieren comenzar una nueva vida. Y les funciona bien", según recogía Antena 3.

El truco está en los números. Hernández mostraba un piso de un tercero sin ascensor dividido en cuatro habitaciones. "Tienem su propia cerradura para que los inquilinos tengan intimidad. Hay un baño común y una cocina", explicaba. La clave está en el precio: "Las habitaciones, que son cuatro, las alquilo por unos 400 euros, que es una renta de 1.600 euros. Si arrendara el inmueble entero, ganaría 1.200 euros". Esos 400 euros adicionales de ingresos brutos mensuales por vivienda son el atractivo de este modelo de alquiler, aunque también exige más trabajo de gestión y seguimiento de los inquilinos.

Para él, la solución a la crisis de vivienda pasa por "poner más viviendas en el mercado"

Pese a ese plus de ingresos, el propietario destaca que no es un negocio pasivo. "Estamos sacrificando nuestros ahorros y nuestras vacaciones. Yo, por ejemplo, en los últimos cuatro años me habré ido a la playa tres veces", explicaba. Hernández considera que los inversores ponen en riesgo su propio patrimonio y sacrifican parte de su calidad de vida. Para él, la solución a la crisis de vivienda pasa por "poner más viviendas en el mercado".

Lo que dice la nueva ley de este negocio

Este negocio de la vieja cuenta de la vieja, basado en multiplicar los ingresos mediante el alquiler por habitaciones, encuentra ahora un límite en la nueva normativa. Convalidado en noviembre por el Congreso de los Diputados, el Real Decreto-ley 29/2026 introduce cambios en la regulación de estos arrendamientos. Hasta su entrada en vigor, los alquileres de habitaciones tenían un régimen diferenciado del arrendamiento de vivienda habitual, por lo que algunos contratos quedaban fuera de determinadas protecciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Ahora, la normativa incorpora expresamente el alquiler parcial por habitaciones y establece un límite económico. En términos prácticos, el nuevo apartado 9 del artículo 17 de la LAU establece que "la suma de las rentas de todas las habitaciones alquiladas simultáneamente no podrá exceder de la que corresponda al arrendamiento de la vivienda en su conjunto". Es decir, si el alquiler de este piso completo fuera de 1.200 euros, como estima Hernández, no podría cobrar 1.600 euros mediante cuatro contratos distintos. Hay que tener en cuenta que esos 1.200 euros son una estimación del propietario, no una cantidad fijada automáticamente por la ley.

Por otro lado, también se endurecen las condiciones de los alquileres temporales, que deben responder a una causa concreta y estar documentalmente acreditados. A esto se suman los cambios en los incentivos fiscales para los propietarios, como los recogidos en este análisis de El Blog Salmón sobre las nuevas bonificaciones en el IRPF para quienes rebajen el precio del alquiler. Por tanto, aunque el alquiler por habitaciones sigue siendo legal, ya no es posible incrementar libremente los ingresos mediante la fragmentación de una vivienda.

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