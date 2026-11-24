Si bien el sueño de aislarse en la naturaleza durante el confinamiento empujó a muchos a buscar su propio refugio, pocos llegaron tan lejos como Virgilio. Hablamos de un joven que, en 2020 y sin tener ni idea de construcción, decidió adquirir una antigua cabaña en ruinas ubicada en una braña vaqueira de la montaña asturiana por apenas 3.000 euros. Su plan pasaba por rehabilitarla poco a poco, según recoge COPE, documentando cada pequeño avance en el canal de YouTube de 'hilux_aventura' y lidiando con el clima del norte.

De hecho, la propiedad llevaba décadas abandonada y su estado obligaba prácticamente a empezar desde cero. Pero ¿es oro todo lo que reluce en el rescate de la España rural? No tanto. Y es que, más allá de la dureza física de aprender a hacer masa o levantar muros desde cero, el verdadero golpe de realidad llegó con la burocracia de nuestro país, demostrando que escapar al campo no sale gratis. Basta con hacer números: a esos 3.000 euros iniciales tuvo que sumar casi 800 euros adicionales en gastos de compraventa, notaría y tributos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

"Yo entiendo que si es algo de primera necesidad no se paguen impuestos, por lo menos por la primera vivienda"

En operaciones inmobiliarias de tan bajo importe, estos costes pueden representar una proporción especialmente elevada del precio de adquisición. Eso sí, el importe del ITP no depende necesariamente del precio que se haya pagado: la normativa establece que, cuando existe un valor de referencia catastral superior al precio de compra, este puede determinar la base imponible del impuesto. Un peaje administrativo que contrasta drásticamente con otro proyecto de construcción que ha emprendido en Puerto Rico, donde, según sus propias declaraciones, los trámites le costaron apenas 100 euros de abogado, sin necesidad de pasar por notaría. Esta diferencia le lleva a plantear una queja bastante razonable sobre el acceso a un techo: "Una vivienda es algo de primera necesidad, yo entiendo que si es algo de primera necesidad no se paguen impuestos, por lo menos por la primera vivienda", cuenta en el vídeo que podéis ver a continuación.

El hallazgo asqueológico

Aunque el proyecto esconde alguna que otra alegría fortuita que, curiosamente, también puede chocar de frente con la legislación. Virgilio asegura que, al poco de adquirir la propiedad, se llevó una sorpresa: "Cuando la compré pasé el detector de metales por dentro, encontré un maravedí de Felipe V de 1740, por ahí. Estaba metido dentro del suelo original, increíble". Sí, una pequeña pieza con cerca de tres siglos de historia. Pero la pregunta es: ¿puede quedarse con ella? Más allá de su posible interés numismático, cuyo valor económico dependería de factores como su conservación y características concretas, hay una cuestión legal mucho más importante. De acuerdo con la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y, específicamente, con la Ley 1/2001 del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, los objetos y restos materiales que reúnan valor arqueológico y sean descubiertos por azar pueden pasar a tener la consideración de bienes de dominio público.

En Asturias, además, los hallazgos deben comunicarse a la Consejería competente en materia de patrimonio cultural en un plazo de 48 horas, y los objetos descubiertos deben ponerse a disposición de la Administración. Por otra parte, el empleo de detectores de metales con finalidad arqueológica requiere autorización previa. Eso no significa que cualquier uso recreativo de estos aparatos esté prohibido en cualquier lugar, pero sí que conviene conocer las restricciones antes de ponerse a buscar tesoros bajo tierra.

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