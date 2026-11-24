Quien trabaja por cuenta propia sabe que el calendario fiscal pesa casi tanto como la factura de impuestos. El 24 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que recorta el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2026 en 465 millones de euros, según recoge El País. En estimación directa, la deducción por provisiones y gastos de difícil justificación sube del 5 % al 10 %, con el tope ampliado de 2.000 a 3.000 euros para 1,6 millones de contribuyentes, según detalla el Ministerio de Hacienda. En módulos, la reducción del rendimiento neto también aumenta al 10 % (15 % en agricultura) y se prorrogan los límites de exclusión (250.000 euros de ingresos totales y 125.000 euros en operaciones con empresas) para que unos 80.000 profesionales puedan seguir acogidos a este régimen.

El segundo bloque no baja impuestos, pero alivia la tesorería al permitir diferir hasta 1.800 millones de euros y reduce papeleo. Los 1,1 millones de autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales podrán acogerse voluntariamente a un sistema que sustituye las cuatro autoliquidaciones trimestrales del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por una única declaración anual y tres pagos a cuenta domiciliados en abril, julio y octubre. Estos pagos se calcularán tomando como referencia la cuota del ejercicio anterior. En el IRPF, los autónomos en estimación directa que no superen ese umbral podrán quedar exonerados de los pagos fraccionados en 2027 si la cuota diferencial del último periodo declarado resulta negativa o supera los pagos fraccionados realizados. Para quienes sigan obligados a realizar estos pagos y facturen menos de 250.000 euros, el tipo se reduce del 20 % al 19 %. También se contempla una fórmula alternativa voluntaria para calcularlos tomando como referencia el rendimiento neto de 2025 y el tipo medio de gravamen.

La norma formaliza también el aplazamiento de Verifactu hasta octubre de 2028, el sistema de facturación verificable de la Agencia Tributaria, para coordinar su calendario con el de la factura electrónica obligatoria. Para hacerse una idea de lo que supone la rebaja fiscal a escala humana: repartidos entre los 3.517.975 trabajadores por cuenta propia registrados en España en octubre de 2026, los 465 millones equivaldrían a unos 132 euros por persona al año. Se trata, eso sí, de una división puramente orientativa: el ahorro no se reparte por igual entre todos los autónomos, ya que depende del régimen fiscal y de las circunstancias de cada contribuyente. De hecho, las medidas de reducción del IRPF se dirigen a unos 2,6 millones de profesionales. Con un rendimiento de 20.000 euros en módulos y un tipo marginal del 24 %, los cálculos de UPTA elevan el ahorro a 240 euros.

Conviene mirar la letra pequeña, que es donde viven los matices. El nuevo IVA anual aligera trámites, pero no es el IVA franquiciado que exime del impuesto a determinados pequeños negocios por debajo de 85.000 euros, previsto en la Directiva (UE) 2020/285 y todavía pendiente de implantación en España. El alivio llega además en un ejercicio en el que muchos profesionales afrontan posibles incrementos de sus cuotas, con estimaciones de hasta 450 euros anuales para determinados tramos de ingresos, según las propuestas de cotización para 2026 recogidas por El Blog Salmón. A eso se suma el sobrecoste de no deflactar el IRPF, un efecto de la progresividad en frío que distintos cálculos sitúan en cientos de euros anuales para algunos contribuyentes.

Las nuevas medidas dejan algunas dudas sobre su aplicación y alcance

¿Y la medida ha sido bienvenida? Ya os podéis imaginar que no para todo el mundo. El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha resumido la reacción de la organización señalando que la medida "llega tarde, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones y a última hora". Y aquí aparece la grieta jurídica que conviene vigilar antes de hacer cuentas. Al aprobarse mediante real decreto-ley cinco días antes de las elecciones generales, la norma tiene carácter provisional: según establece el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso debe pronunciarse sobre su convalidación o derogación en un plazo de treinta días.

No obstante, la disolución de las Cámaras no paraliza necesariamente ese procedimiento: el artículo 78.2 atribuye a la Diputación Permanente las facultades correspondientes durante los periodos en que el Congreso está disuelto. Así lo explica también La Moncloa. Por tanto, será este órgano, si corresponde por el calendario parlamentario, el que podrá pronunciarse dentro del plazo constitucional. Si no se convalida, perderá su vigencia, aunque eso no significa que todo desaparezca automáticamente y con efectos retroactivos.

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