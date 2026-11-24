Cuando una comunidad tiene que arreglar la red de saneamiento, el dolor de cabeza habitual suele ser la derrama. Pero el problema real explota cuando los daños obligan a paralizar un negocio. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena a una comunidad que deberá indemnizar con 49.011,97 euros a la empresa que explotaba el restaurante de su edificio.

El local, para qué engañarnos, se llevó la peor parte: tuvo que bajar la persiana en dos ocasiones, durante 47 y 32 días, respectivamente. El primer cierre estuvo relacionado con el mal estado de la red de saneamiento, mientras que el segundo llegó tras el colapso del forjado y los trabajos necesarios para reparar los daños estructurales. Durante esos periodos sin actividad, los hosteleros tuvieron que tirar de sus propios ahorros para pagar el alquiler del local, las cotizaciones a la Seguridad Social, los seguros, la luz y otros gastos necesarios para mantener el negocio. Para hacerse una idea de la sangría: fueron 79 días sin poder desarrollar su actividad con normalidad, mientras seguían acumulándose las facturas.

Qué dice la ley cuando las obras comunitarias perjudican a un negocio

El artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal no deja mucho margen a la interpretación: las obras necesarias para el mantenimiento y conservación del inmueble y sus elementos comunes son obligatorias para la comunidad. Pero la responsabilidad no termina al pagar la factura del albañil. Cuando el origen de los daños está en un elemento común mal conservado, la comunidad puede tener que responder por los perjuicios económicos ocasionados. Así se desprende también del artículo 1902 del Código Civil, que establece la obligación de reparar el daño causado por acción u omisión cuando existe culpa o negligencia.

Esto puede abarcar tanto el daño emergente como el lucro cesante, siempre que se acrediten los perjuicios y su relación con el problema que los ha provocado. En este caso, la Audiencia también examinó la renuncia contractual del arrendatario a determinados derechos por obras en el inmueble, pero dejó claro que esa circunstancia no eximía a la comunidad de su propia responsabilidad por los daños derivados de la falta de conservación. Una cifra de casi 49.000 euros suena rotunda, pero conviene saber qué mide: no es un castigo moral aleatorio, sino una indemnización por los perjuicios económicos acreditados que la empresa tuvo que soportar durante los dos cierres. Traducido a tu bolsillo: si tu negocio se ve paralizado por una negligencia relacionada con el mantenimiento de los elementos comunes, puedes reclamar los daños y perjuicios que te haya ocasionado.

Que te los reconozcan íntegramente es otra cosa. Toda obligación tiene su letra pequeña, y aquí la grieta está en la carga de la prueba. No basta con presentar una estimación aproximada de las pérdidas: hay que acreditar los gastos soportados, los daños sufridos y su relación directa con la negligencia de la comunidad. Facturas, contratos de alquiler, justificantes de cotizaciones y recibos bancarios pueden resultar fundamentales para demostrar el alcance económico del perjuicio. Esto es lo que sabemos de la sentencia madrileña; lo que no sabemos, porque esa estadística no existe, es cuántos autónomos acaban asumiendo pérdidas similares por miedo a enfrentarse a los vecinos.

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