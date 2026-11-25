Ya queda menos para que se abra en España un nuevo capítulo de su historia política. Porque gane la oposición o se mantenga Pedro Sánchez en el poder, nada será igual a partir del domingo 29 de noviembre.

El aún presidente afronta la recta final de la campaña electoral con una batería de medidas sociales cuya factura condicionará sí o sí las cuentas públicas del futuro Gobierno.

Se puede observar cada semana, y es que desde la convocatoria de elecciones generales el pasado 5 de octubre, el Ejecutivo ha acelerado la aprobación de iniciativas relacionadas con las pensiones, los salarios públicos, la vivienda y la dependencia.

De hecho, en apenas dos meses, los compromisos económicos adquiridos por Moncloa se acercan a los 30.000 millones de euros, entre desembolsos adicionales, transferencias y reducciones de ingresos fiscales.

Pero claro, esta cifra hiperbólica contrasta con los problemas estructurales que todavía arrastra el mercado laboral español, pese al esfuerzo presupuestario realizado durante los últimos años.

Las pensiones y los funcionarios concentran buena parte del incremento del gasto

Una de las partidas más importantes será la revalorización de las pensiones en 2027. A falta de conocer el dato adelantado de inflación de noviembre que publicará el Instituto Nacional de Estadística (INE), las primeras estimaciones sitúan el coste adicional en unos 8.200 millones de euros.

La Seguridad Social también contará con una inyección superior a los 2.000 millones procedentes del Estado. Y ello pese a que el sistema dispone de más de 22 millones de afiliados.

A estas cantidades se suma el compromiso de incrementar las retribuciones de los empleados públicos. La subida salarial superior al 4% prevista para 2027 en las administraciones estatales, autonómicas y locales supondría un desembolso de más de 9.000 millones.

Entre las principales medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo destacan:

Pensiones : 8.200 millones adicionales.

: 8.200 millones adicionales. Salarios públicos: más de 9.000 millones.

más de 9.000 millones. Dependencia : alrededor de 1.750 millones.

: alrededor de 1.750 millones. Medidas fiscales vinculadas al SMI : 1.200 millones de impacto recaudatorio.

: 1.200 millones de impacto recaudatorio. Vivienda: aproximadamente 1.300 millones anuales entre 2027 y 2031.

El Gobierno también ha elevado las entregas a cuenta de las comunidades autónomas hasta los 185.000 millones de euros, con un incremento anual superior al 9%.

España gasta más que Europa en combatir el desempleo

Sin embargo, mientras aumenta el compromiso presupuestario, los resultados de las políticas laborales, del dinero que realmente llega a los hogares, siguen lejos de los obtenidos por buena parte de los socios comunitarios.

España destina el 0,64% de su PIB a políticas activas de empleo, más de un 20% por encima de la media europea. Sin embargo, según los datos de Eurostat correspondientes al periodo analizado, la tasa de desempleo española alcanzaba el 10,2%, frente al 6,1% comunitario. Únicamente Finlandia presentaba entonces una tasa superior.

El problema no es solo cuánto dinero se destina a combatir el paro, sino cómo se distribuyen esos recursos. Los datos de la OCDE sobre políticas laborales correspondientes a 2024 reflejan importantes desequilibrios.

España dedica el 0,12% de su PIB a incentivar el autoempleo, seis veces más que la media de los países europeos analizados, situada en el 0,02%. También supera el promedio en contratación pública temporal, con un 0,076% frente al 0,051%, mientras que invierte proporcionalmente menos en formación, orientación e intermediación laboral. Pese a ello, somos líderes en desempleo.

Más de 3.100 millones en programas de eficacia cuestionada

Las ayudas al emprendimiento y los programas de contratación temporal en las administraciones absorbieron conjuntamente más de 3.100 millones de euros en 2024. Por el contrario, los servicios de atención y orientación a desempleados recibieron únicamente 988 millones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha cuestionado la eficacia de determinados programas. Sus evaluaciones revelaron que los efectos positivos de la tarifa plana para autónomos tendían a desaparecer cuando finalizaban las bonificaciones.

Tampoco identifican mejoras en las perspectivas laborales de los participantes en determinados programas de contratación temporal municipal. Especialmente significativo resulta que el 60% de los demandantes de empleo no recibiera más atención que la entrevista inicial en las oficinas públicas.

En cambio, quienes combinan formación y tutorías individuales registraron una tasa de inserción laboral 19,5 puntos superior a la del grupo que únicamente recibió aquella primera entrevista. Apenas 37.338 personas accedieron a esa combinación de servicios.

Una reforma laboral que sigue pendiente de desarrollo

Tres años después de aprobarse la Ley de Empleo de 2023, numerosas herramientas destinadas a mejorar la inserción laboral continúan pendientes de desarrollo reglamentario. Nada nuevo sabe.

La transformación del SEPE en la Agencia Española de Empleo todavía no se ha materializado, mientras que la evaluación de determinados incentivos a la contratación se ha pospuesto hasta 2027.

Las subvenciones públicas también baten récords

El crecimiento del gasto público durante las legislaturas de Sánchez también se refleja en las subvenciones. Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), las ayudas de 100.000 euros o más alcanzaron los 38.300 millones en 2025. El número de beneficiarios ascendió a 32.333, frente a los 18.188 contabilizados en 2018, lo que representa un incremento del 84% en siete años.

¿Se puede elevar el gasto social desarrollando también eficaces políticas de empleo? La respuesta parece evidente: sí. La cuestión es, ¿quién y cómo?

Imágenes | Maxim Hopman, El libre