Muchos padres en la setentena, con la hipoteca ya pagada, piensan en donar su vivienda a sus hijos para ayudarles a acceder a una casa y evitarles futuros trámites de herencia. Sin embargo, la operación entraña riesgos. María Cristina Clemente, notaria conocida por sus explicaciones en redes sociales sobre patrimonio y herencias, lo tiene claro. Su recomendación es tajante: "Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes". El motivo es que nadie sabe qué necesitará dentro de diez años: una reforma para adaptar el baño, un cuidador a domicilio o una residencia. Y esa vivienda que hoy regala a sus hijos podría ser mañana su único salvavidas.

El artículo 634 del Código Civil permite donar los bienes presentes, siempre que el donante se reserve lo necesario para vivir según sus circunstancias. Además, el artículo 636 impide donar más de lo que se podría dejar en herencia por testamento. La ley trata así de evitar que alguien se quede sin recursos por un exceso de generosidad. Pero una donación no se puede revocar simplemente por arrepentimiento o falta de liquidez: solo cabe hacerlo en circunstancias tasadas, como la ingratitud del donatario, determinados supuestos de aparición o nacimiento de hijos o el incumplimiento de las condiciones impuestas.

A estos riesgos hay que sumar los impuestos. El hijo debe liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya cuantía depende de la comunidad autónoma y sus bonificaciones. Por su parte, el padre puede tener que tributar en el IRPF por la ganancia patrimonial generada, como si hubiera vendido la vivienda. Existe una excepción importante: los mayores de 65 años están exentos si donan su vivienda habitual, siempre que cumplan los requisitos legales. La exención también alcanza a la donación de la nuda propiedad cuando se conserva el usufructo vitalicio, como explicamos al detallar los requisitos para regalar una vivienda sin pagar IRPF. Eso sí, el hijo sigue teniendo que afrontar el impuesto de donaciones y, cuando corresponda, la plusvalía municipal.

Una alternativa habitual es donar la nuda propiedad y reservarse el usufructo vitalicio. Así, los padres conservan el derecho a vivir en ella, pero la propiedad pertenece al hijo. El problema es si este acumula deudas o entra en concurso de acreedores: su parte del inmueble puede ser embargada y acabar en manos de un tercero. El usufructo, si está correctamente constituido e inscrito y resulta oponible a los acreedores, protege el derecho de los padres a seguir disfrutando de la vivienda, pero no impide que cambie de manos la nuda propiedad.

También hay que pensar en una posible situación de dependencia. Si los padres necesitan una plaza en una residencia pública o concertada, la Administración valorará su capacidad económica y su patrimonio. En Andalucía, además, pueden tenerse en cuenta determinadas disposiciones patrimoniales realizadas durante los cuatro años anteriores a la solicitud. Por tanto, donar la vivienda no garantiza que esta quede al margen de la evaluación. Eso sí, conservar el usufructo permite alquilar el inmueble y cobrar las rentas sin necesitar la firma del hijo. Lo que no podrán hacer por sí solos es vender el pleno dominio. La cuestión no es únicamente cuánto se ahorran hoy en impuestos o trámites, sino de qué recursos dispondrán cuando más los necesiten.

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