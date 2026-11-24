Hasta ahora, perder a un padre o a un hijo obligaba a volver al trabajo tras dos días de permiso retribuido (cuatro con desplazamiento). El Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2026 ha aprobado un real decreto-ley que cambia ese suelo, según recoge la nota del Ministerio de Trabajo. El nuevo "permiso por duelo en caso de fallecimiento" sube a diez días laborables en las cuatro semanas posteriores al deceso para cónyuge, pareja de hecho, padres e hijos. Para hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras o cuñados, pasa a tres días laborables (cinco con desplazamiento).

El decreto reforma también los artículos 48.4 y 48.5 del Estatuto de los Trabajadores para elevar el permiso por nacimiento a 20 semanas por progenitor y a 34 en familias monoparentales. Respecto al marco de 19 y 32 semanas aprobado en 2025 (con una prestación equivalente al 100% de la base reguladora), la semana extra amplía el tramo flexible hasta los ocho años del menor: de dos a tres semanas, o de cuatro a seis en monoparentales. Además, crea un permiso de un día para acompañar a quien reciba la eutanasia y reconoce la adaptación o reducción de jornada para cuidados paliativos (artículo 34.8), sin pérdida de cotizaciones en los periodos de reducción.

La situación respecto a Europa

La letra pequeña muestra lo que ha quedado por el camino desde que Trabajo presentó la iniciativa con los sindicatos en octubre de 2025. La información de RTVE sobre el decreto recoge que el texto estuvo bloqueado por el rechazo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y llega recortado respecto al borrador inicial, que otorgaba diez días también por hermanos y otros parientes de segundo grado de consanguinidad. Aun así, el nuevo listón equipara a España con Bélgica (diez días), aunque sigue por detrás de Portugal (20) o de los 14 días por fallecimiento de hijos menores de 25 años en Francia y Reino Unido.

Traducido a tu calendario laboral, el acuerdo del Consejo de Ministros no basta para pedir estos permisos de inmediato. Aprobado cinco días antes de las elecciones del 29 de noviembre, el real decreto-ley entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la fecha que establezca la propia norma, y deberá ser convalidado por el Congreso para mantener su vigencia. La información de Onda Cero sobre los plazos recuerda que todavía queda ese trámite parlamentario. Hasta ver el texto definitivo en el diario oficial tampoco sabremos si la semana extra por nacimiento tendrá carácter retroactivo, así que conviene revisar antes el BOE y tu convenio colectivo.

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Imagen | Ministerio de Trabajo