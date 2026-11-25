Siempre ha existido esa estampa clásica en nuestras calles, una donde dejamos al perro atado a la farola para entrar cinco minutos a comprar el pan o tomar un café rápido. Era una costumbre inofensiva. Quizás no tanto. Y es que, si bien según recoge El Confidencial nos encontramos ante una práctica muy asidua, a día de hoy la Ley de Bienestar Animal prohíbe explícitamente dejar a los perros atados sin supervisión presencial en la vía pública, convirtiendo ese recado apresurado en una posible pesadilla económica. Palabras mayores...

De este modo, la norma busca poner coto a los posibles episodios de estrés, ataques o huidas de nuestras mascotas, complicando así poder hacer uso de esta "prerrogativa". El artículo 27 del texto legal es tajante y prohíbe "mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento". Incumplir esta obligación puede constituir una infracción leve, sancionada con un apercibimiento o una multa de entre 500 y 10.000 euros, según establece el artículo 76. Eso sí, si la conducta provoca daños o sufrimiento al animal, podría llegar a considerarse una infracción grave. Sí, como lo habéis leído. La sanción dependerá de las circunstancias y de los criterios legales de graduación, entre ellos el perjuicio causado al animal.

Pero, ¿qué significa realmente esto para nuestro bolsillo cotidiano?

Basta con hacer números: esa barra de pan de un euro puede terminar costándonos hasta 10.000 euros, una cantidad que supera con creces la sanción máxima de 600 euros por exceso de velocidad en carretera, así como otras penalizaciones vecinales por tender ropa en la fachada. La ley estatal, recordemos, no establece ninguna excepción por el escaso tiempo que dure la compra, de forma que esos "solo son cinco minutos" no eximen del cumplimiento de la norma. Eso no significa que cualquier ausencia breve vaya a terminar automáticamente en una multa económica: la administración competente deberá valorar las circunstancias y aplicar, cuando corresponda, la sanción prevista.

Parte del problema quizás esté en lo complicado de encontrar comercios donde entrar a comprar con nuestro acompañante peludo, empujando a muchos a atarlos fuera. A la espera de que los ayuntamientos clarifiquen cómo aplicarán esta prohibición en sus respectivos municipios, está claro que la supervisión presencial es ahora imprescindible. Por el momento, tocará ir a pachas y que alguien espere fuera con la correa, o directamente organizar los paseos lejos de los recados.

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Imagen | Porfirio Trinidad Matos (vía Pexels)