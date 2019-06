¿Estamos preparados para la crisis que viene?

Que tarde o temprano vendrá otra crisis económica es innegable, el cuándo y la profundidad de la misma es algo que de momento no tenemos tan claro. Desde 2008 hemos tenido once años para recuperarnos y prepararnos para la próxima crisis, la pregunta es ¿estamos preparados para esta crisis que viene?

Aunque se han resuelto algunos problemas que tenía la economía española en los últimos años, a raíz de la crisis y volvemos a tener un alto índice de empleo, parece que no acabamos de reformar nuestra economía e instituciones. No tiene sentido que sigamos con nuestro actual camino que sabemos que no nos acaba de llevar a ninguna parte. Pero tampoco hay que menospreciar lo conseguido en los últimos años que nos puede servir de base para afrontar mejor la próxima crisis.

Motivos por los que puede venir una crisis

Deberíamos empezar explicando por qué puede venir una crisis. Empecemos por las guerras coemrciales que Donald Trump ha comenzando con prácticamente los demás países del mundo: China, la UE, México, Canadá… Parece que no hay país con el que pueda enfrentarse. Además China se está desacelerando y no podemos achacarlo exclusivamente a las guerras comerciales, sino que puede haber motivos adicionales.

En nuestro entorno más inmediato tenemos que las economías europeas de Alemania y Francia se están desacelerando, así como el Brexit, que si no hay más prórrogas será a la vuelta del verano. Tampoco la incertidumbre política surgida tras las recientes elecciones ayuda, ni que se haya acabado de cerrar la crisis en Cataluña.

Así que parece que tanto por factores externos como internos puede venir una crisis en los próximos años, ¿estamos listos para ella?

Motivos por los que estamos mejor preparados para la crisis

Empecemos por el sector financiero, que ya ha limpiado de buena parte de los activos tóxicos, así como está compuesto por bancos muchos más grandes, rentables y eficientes. En España desde 2010 el sector financiero prescindió de 100.000 trabajadores (algunos tuvieron suerte y los prejubilaron), el 37% de los despedidos del sector financiero de la zona euro y además cerró el 39% de las oficinas que cerraron en la zona euro. Además los bancos se han fusionado entre sí, de modo que hay muchas menos entidades que dan servicio a un mayor porcentaje de clientes. Aunque poco a poco las nuevas empresas de tecnología financiera o fintech se acercan a quitarles parte del mercado, están mucho más preparados que hace unos años.

También tenemos a las familias que se han desapalancado, como muestra este gráfico.

Por primera vez en 20 años, la banca española tiene más dinero en depósitos de clientes que créditos concedidos. pic.twitter.com/YyuawyMT9n — Juan Hidalgo (@juanhidalgocen) 9 de mayo de 2019

Aunque se sigue ahorrando muy poco en España, las familias no deben tanto a los bancos, lo que las hace más resilientes en caso de crisis. Además la mayor parte de las hipotecas que se están tomando son a tipo fijo, de modo que ante una posible subida de los tipos de interés por parte del BCE, sus gastos no deberían resentirse tanto. Como decían en el vídeo, ahora es el momento de hipotecarse a tipo fijo.

Además, aunque el precio de la vivienda de compra y alquiler esté subiendo, no vemos que se incremente el número de viviendas construidas a los niveles pre-crisis, de modo que una caída del sector inmobiliario no supondría un impacto tan fuerte en el PIB como lo supuso en su momento la caída del PIB.

Por último las empresas se han ido lanzando más y más a exportar en los últimos años. El esfuerzo realizado por internacionalizarse que hicieron muchas Pymes en los primeros años de la década ha dado resultado y nuestra economía depende menos de la demanda interna.

Motivos por los que no estamos preparados para la crisis

Jesús Fernandez-Villaverde y Tano Santos identifican cinco fallas en la economía española:

Seguimos teniendo un fuerte déficit fiscal estructural que nuestros políticos no acaban de resolver. Nuestra deuda pública ronda el 100% del PIB, se ha conseguido mantener esto mediante un crecimiento de la economía española, pero eso no va a ser siempre así.

que nuestros políticos no acaban de resolver. Nuestra deuda pública ronda el 100% del PIB, se ha conseguido mantener esto mediante un crecimiento de la economía española, pero eso no va a ser siempre así. En segundo lugar seguimos sin mejorar nuestra productividad , no puede haber crecimiento sin mejora de la productividad y llevamos décadas sin mejorarlo, motivo por el que no acabamos de converger con los países más avanzados de la UE.

, no puede haber crecimiento sin mejora de la productividad y llevamos décadas sin mejorarlo, motivo por el que no acabamos de converger con los países más avanzados de la UE. Aunque exportamos más que países como Francia o Italia, lo que ha sido nuestro motor para salir de la crisis, s eguimos exportando bienes potencialmente sujetos al cambio tecnológico , como vehículos, y además exportamos principalmente a Europa occidental, con poca presencia en mercados en crecimiento como La India . Existen muchas economías de alto crecimiento hoy en día con las que apenas interactuamos.

, como vehículos, y además exportamos principalmente a Europa occidental, . Existen muchas economías de alto crecimiento hoy en día con las que apenas interactuamos. En cuarto lugar nuestro sistema financiero sigue siendo débil , dependiendo de los servicios y comisiones bancarias debido a los bajos intereses, pero precisamente estos servicios son los que más pueden verse afectados por el cambio tecnológico.Además no se ha conseguido que haya un sector de fondos de inversión y pensiones competitivo, de modo que los españoles siguen invirtiendo en el sector inmobiliario.

, dependiendo de los servicios y comisiones bancarias debido a los bajos intereses, pero precisamente estos servicios son los que más pueden verse afectados por el cambio tecnológico.Además no se ha conseguido que haya un sector de fondos de inversión y pensiones competitivo, de modo que los españoles siguen invirtiendo en el sector inmobiliario. En último lugar, la fragmentación de nuestro parlamento hace muy difícil poner en marcha reformas.

Es cierto que ahora llega el momento de poner en marcha reformas que hagan que nuestra economía pueda ir mejorando en su productividad y crecimiento en los próximos años. En los últimos 60 años sólo se han hecho reformas cuando la economía se encontraba en crisis y no quedaba más remedio que hacerlas dolorosamente después de habernos llevado la bofetada (o en el mejor de los casos por obligación de la UE).

La pregunta es ¿será el próximo gobierno que salga capaz de reformar nuestra economía? Tenemos mucho que mejorar, universidad y sistema educativo en general, instituciones públicas, nuestra orientación al exterior, la calidad de nuestras instituciones y nuestro sistema financiero, la competitividad de los mercados internos….

Pregunta a los lectores ¿qué reformas creen necesarias para nuestra economía en los próximos años?

