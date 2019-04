El problema de España es el empleo, y parece que se ha renunciado a solucionarlo

¿Cuál es el verdadero problema de España? Para mí el verdadero problema que tenemos en España es el empleo, y no muchos otros temas de los que se suele hablar en las tertulias televisivas o en las declaraciones de los políticos. A veces incluso se llega a hablar de las pensiones como comenta mi compañero Alejandro, pero ese a corto plazo es más una consecuencia del problema que el verdadero problema.

De hecho creo que muchos otros problemas que tenemos en España se solucionarían si tuviéramos un mayor nivel de empleo. En España tenemos una tasa de desempleo espectacularmente alta comparada con nuestro entorno, pero no parece que nadie se encuentre con ganas de solucionarlo de verdad.

En la serie House of Cards (alerta de spoilers en este párrafo) hay un momento en el que el presidente decide acabar con el desempleo y pone fondos del gobierno destinados a proporcionar empleos a todo aquel que quiera uno. No creo que esta sea la solución al problema en España, pero sí que es la que nos debe de preocupar más.

Nuestro desempleo es descomunal

En España estamos acostumbrados a altas tasas de desempleo, especialmente en Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia, pero no nos damos cuenta que este desempleo incluso el de las dos grandes ciudades es demasiado alto si lo comparamos con cualquier otro país de nuestro entorno más inmediato.

Por ejemplo, a mí la comparación que me gusta es con la de los países de la OCDE, aunque se le ha llamado muchas veces “el club de los países ricos”, es cierto que hay países más ricos y desarrollados en España como Dinamarca, Japón o EEUU, pero también hay otros que están peor, como México, Turquía o Eslovaquia.

Si comparamos las tasas de desempleo de España, vemos que estamos en la cola de la lista. No es que España con un 15,3% en 2018 estuviera lejos de Dinamarca (5%), Japón (2,4%) o EEUU (3,9%), es que incluso de los países menos desarrollados estamos peor, México (3,3%), Turquía (10,9%, dato de 2017) o Eslovaquia (6,6%). Peor que España sólo está Grecia con un 19,3%.

Además estamos peor en el desempleo juvenil (15-24 años), no hay más que ver las tasas de empleo del total de la población, cuando comparamos con los citados países. España tiene un desempleo juvenil del 34,4% en 2018, mientras que los países que estamos usando para la comparación que están mejor muestran mejores cifras Dinamarca (9,3%), Japón (3,7%) y EEUU (8,6%), pero es que los países menos desarrollados tampoco muestran números tan malos como España, México (6,9%), Turquía (20,7%, dato del tercer trimestre de 2018) o Eslovaquia (15,4%). Sólo Grecia nos hace no quedar como los peores de la clase con un 39,9%.

Aunque la OCDE tampoco hace estadísticas para los desempleados de más edad, entre 55 y 65 años, por ejemplo, tampoco creo que la situación sea muy diferente para este caso.

Los problemas del empleo, se solucionarían con más empleo

Normalmente, del empleo de España se suele hablar de la calidad del empleo, ya sea por la precariedad (contratos temporales y mal pagados) o incluso en negro, como ha destacado Unai Sordo, secretario general de CCOO. Pero para mí los desempleados están en una peor situación.

De hecho creo que los problemas de calidad del empleo se solucionarían fácilmente si hubiera tasas de empleo más altas. Los empleados cambiarían más fácilmente de empleador si estos no tuvieran tanto para elegir, penalizándose a aquellos que ofrecen peores condiciones laborales, que tendrían que cambiarlas o desaparecer.

No hay más que ver los comentarios que han surgido a partir de la noticia de una importante empresa que decía tener cientos de puestos sin cubrir, la respuesta de todos ha sido: ofreced más y mejores condiciones laborales. Todos entendemos la oferta y la demanda.

Pensiones y déficit, ambos se solucionarían con más empleo

Mi compañero Alejandro Nieto hablaba recientemente de que el gran problema que tenemos en España son las pensiones, dado que son cada vez más difíciles de pagar, y el déficit de la Seguridad Social es cada vez mayor. La pensión es un problema para aquel que tiene empleo, el que no lo tiene se preocupa más a corto plazo sobre cómo va a comer mañana (o pagar la vivienda) que como sobre cómo va a financiar su vida una vez que no pueda trabajar.** Cuando tenemos las necesidades más a corto plazo cubiertas pensamos en el largo.**

Pero es que con un mayor nivel de empleo, tendríamos millones de personas más cotizando y podríamos solucionar en buena parte las pensiones al inyectar dinero en el sistema. Es cierto que no soluciona el problema a largo plazo, pero seguramente sería una solución a corto. Además, estas personas desempleadas es posible que una vez alcanzadas cierta edad acaben solicitando una pensión no contributiva, luego el problema de las pensiones va a estar ahí.

De hecho el déficit público también considero que es un problema relativo a la falta de empleo. Más gente trabajando implicaría unos ingresos públicos superiores, no digo que eso sea la única solución, pero sí tendríamos a más gente pagando IRPF por sus ingresos, que además recibirían menos ayudas sociales, dado que podrían mantenerse por sí mismas. Incluso creo que podemos dar por hecho que consumirían más, luego tendríamos más ingresos por IVA e impuestos especiales.

Pero nadie parece querer solucionarlo

Lo que me preocupa no es tanto el nivel de desempleo, sino los pocos esfuerzos que parecen hacerse para solucionarlo. En general es un tema que se toma como accesorio en el debate político, que muchas veces suele estar centrado en otros asuntos.

Es cierto que es un problema bastante complicado de solucionar. Tenemos un mercado laboral dual, con trabajadores bien pagados por un lado y precarios por otro. Tenemos un problema de cualificación, que hace que muchas personas no puedan encontrar un trabajo adecuado a su cualificación y haya empresas a las que les cueste encontrar trabajadores aptos. Tammbién tenemos un problema de distribución territorial, con mucho más desempleo en ciertas zonas del país y desempleados que no parecen estar dispuestos a mudarse de su ciudad para mejorar, pero también es cierto que tenemos una capacidad infrautilizada y muchas personas que podrían estar aportando al sistema en cotizaciones e IRPF, pero que no consiguen un empleo.

El empleo debería de ser el punto central de la política actual, el gobierno que salga de las elecciones del 28 de Abril debería de centrarse en este punto como prioritario. El objetivo nacional para 2030 debería de ser tener una tasa de empleo normal, en la media de la OCDE o de la UE.

