Las guerras comerciales Trump se recrudecen (y III)

Tras la falta de acuerdo de comercial entre las delegaciones china y norteamericana, se han subido los aranceles por parte de Estados Unidos a seis mil productos chinos. Esta subida sube del 10% al 25% los aranceles que ya se habían subido en septiembre. Las negociaciones se están convirtiendo cada vez en más complicadas, y la administración Trump iba a distinguirse por un marcado proteccionismo, cumpliendo sus promesas electorales.

Aunque Donald Trump dice que China va a pagar los aranceles, no es así, estos se van a pagar por parte de los importadores americanos, con lo que acabarán impactando al consumidor final. Eso está claro. Por su parte China ya ha puesto aranceles a EEUU, y al ritmo que vamos es posible que los vuelva a poner.

Es cierto que existen algunos puntos donde EEUU y China van a tener muy complicado entenderse. Lo primero es que China no es una economía de mercado o mixta al uso, sino que la inspiración comunista ha hecho que su modelo que algunos han llamado capitalismo de estado sea distinto y no lo quieran cambiar. Además hay puntos en los que no están de acuerdo, la protección intelectual, el acceso al mercado chino y su política tecnológica (dentro del programa Made in China 2025).

La pregunta es cómo puede evolucionar esto y en qué sentido nos puede afectar.

Estados Unidos tiene un déficit comercial en el mercado de bienes con China. Esto no es tan raro dado que China se ha convertido en “la fábrica del mundo”. Esto no gusta a los proteccionistas y en general a muchos que sienten que la industria americana está en declive debido a que las empresas se han llevado la producción a lugares con costes laborales más bajos.

De hecho, el déficit comercial de bienes entre Estados Unidos y China lleva prácticamente aumentando desde 1985 y parecía imparable hasta que Estados Unidos comenzó a poner aranceles. Además sucede que las empresas han comenzado a buscar alternativas a su cadena de valor, buscando proveedores de otros lugares. Por ejemplo se habla de que Vietnam puede ser una alternativa a China para exportar a EEUU.

We are right where we want to be with China. Remember, they broke the deal with us & tried to renegotiate. We will be taking in Tens of Billions of Dollars in Tariffs from China. Buyers of product can make it themselves in the USA (ideal), or buy it from non-Tariffed countries...