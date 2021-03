Ahorrar más muchas veces consiste en ser sistemático: varios trucos que te ayudarán

Ahorrar puede ser más fácil si se es sistemático. Muchas veces los pequeños gastos nos acaban erosionando poco a poco sin que nos enteremos el saldo de una cuenta corriente. Hay quien los denomina gastos hormiga, imaginando a un pequeño ejército de hormigas que en vez de ir tomando un grano de arroz de un saco y vaciarlo a lo largo del día, toman un céntimo de nuestra cuenta y se lo llevan, sin que nos demos cuenta. No es mucho, pero son muchas hormiguitas trabajando sin descanso.

El mejor modo de sistematizar el ahorro es tomar unos hábitos que sean favorables al ahorro. En general con los hábitos de ahorrar muchas veces simplemente sucede que por tomarlos nos saldrán automáticamente, sin que tengamos que pensarlo. Las hormigas no podrán acceder a nuestro saco de trigo, sino que tendrán que buscarse otro modo de sobrevivir.

En mi opinión, creo que cualquier medida que pueda suponer un ahorro recurrente de diez euros al mes puede merecer la pena. Diez euros es una cantidad decente que puede pagar un menú del día en muchos sitios (o en cadenas de comida rápida), la cantidad de electricidad que usa una pequeña familia en una semana, o una suscripción a un servicio de streaming. A lo largo de una década diez euros al mes suponen 1.200 euros ahorrados, más que el salario mínimo. Si los pudiéramos invertir al 6% (menos que el rendimiento histórico del S&P500), serían más de 1640 euros, dos meses del alquiler medio en las provincias más caras de España (Madrid, Barcelona y Guipúzcoa). Si en vez de diez, son cien, las cantidades empiezan a ser mucho más importantes.

Así que ¿cómo podemos ahorrar unos euros siendo sistemáticos con nuestros pequeños gastos diarios?

Revisa los gastos recurrentes

¿Tienes demasiadas suscripciones a servicios de Streaming? ¿Estás suscrito a varios periódicos online? ¿Apoyas en patreon a youtubers a los que no ves? ¿Pagas un gimnasio al que no vas? Si dejas de usar estos servicios un mes, es que no los necesitas y lo puedes cancelar. ¿Tienes algún otro servicio que no usas lo suficiente como para ahorrar pagándolo puntualmente? ¿Podrías ahorrarte un gasto concreto con una compra puntual? Las suscripciones se están convirtiendo en el mayor laminador de la nómina de esta década, si eres capaz de reducirlas, eres capaz de ahorrar.

Comprar los productos de marca blanca

En general los productos de marca blanca suelen ser más económicos que sus equivalentes de otros fabricantes. Se puede ahorrar probando primero el producto de marca blanca, y si no nos satisface, optar por el de marca. Solo esto puede suponer bastantes euros cada mes.

Pagar con tarjeta/Pagar en efectivo

Existen dos opciones, los que te dirán que pagues todo con tarjeta y los que te dirán que pagues todo en efectivo. Los defensores de pagar todo con una tarjeta te comentarán la facilidad de controlar los gastos mirando los extractos, aparte de la ventaja de sin contacto en tiempos de pandemia. También hay tarjetas que “redondean” tus compras, y envían el redondeo a una cuenta de ahorro o a un producto de inversión y que pueden ser una opción para ahorrar unos euros.

Los defensores de pagar todo en efectivo te dirán que nos cuesta menos controlar a dónde se nos va el dinero y que pagar con efectivo nos hace gastar menos, ya que tenemos un “dolor psicolgico” al cambiar los billetes por bienes y servicios (sí, se ha estudiado y demostrado eso). En todo caso, si pagas con tarjeta, hazlo con una única tarjeta para controlar mejor los gastos. Si pagas en efectivo, apunta los gastos lo más rápido que puedas. Según los autores del libro The Millionnaire Next Door, estos o sus parejas eran capaces de saber sin mirarlo lo que gastaba su familia en comida u otros apartados.

Compras impulsivas

¿Compras impulsivamente? Todos lo hemos hecho, pero el sentimiento de culpabilidad no desaparece cuando vemos que eso que hemos comprado sólo sirve para ocupar espacio en un cajón. Mi consejo es fácil, fija una serie de días antes de comprar algo impulsivamente. Por ejemplo siete días si cuesta menos de 100€, quince si cuesta menos de 500€ y un mes si cuesta menos de 1000€. No te estarás diciendo, no lo compro, sino, voy a esperar un tiempo para saber si lo quiero de verdad y entonces lo compraré. Es una regla fácil de cumplir, ya que no renuncias al capricho. Muchas veces sólo eso te quitará de muchas compras.

Compara precios

A veces el mismo producto se vende mucho más barato en otra tienda del centro comercial o en otra web. Quizás sea porque lo tengan de oferta o en promoción justo en ese momento o directamente porque tienen precios más bajos. Con esta regla he llegado a ahorrar en compras como teléfonos móviles, ordenadores, relojes, joyas, etc.

Si está de oferta y no caduca ¿por qué no compras más?

Hay una oferta de un producto recurrente que no caduca y que usas habitualmente? ¿Por qué no compras más de uno? Productos de limpieza, de cuidado personal, conservas, bebidas, etc. Es poco, pero se puede ahorrar si tenemos esta mentalidad, y espacio para guardar, claro. También puede ser una buena idea comprar el formato más grande, aunque no siempre tiene la mejor relación peso/volúmen por euro gastado.

Suministros

¿Tienes la opción más barata de electricidad o gas? ¿Puedes solicitar el bono social para la electricidad? ¿Puedes bajar la potencia contratada sin que te estropee tu nivel de vida (muchas veces se acaba contratando más de la cuenta)? ¿Puedes acogerte a un proveedor más barato de telefonía e Internet? Revisa estos gastos, pueden ser un buen ahorro a final de mes.

Comisiones bancarias

¿Puedes pagar menos comisiones en otro banco? ¿Puedes negociar bajadas de comisiones con el actual? En los últimos años la banca sin comisiones está disminuyendo o siendo cada vez más difícil, pero sigue siendo posible no pagar por estos servicios. Al menos los más básicos.

Ropa

La mayor parte de la gente tiene más ropa de la que necesita. Nunca compres ropas pensando que adelgazarás y podrás ponértela, cómprala como premio por haber adelgazado. Si te acostumbras a comprar sólo cuando hay promociones, rebajas o en outlets, seguramente ahorrarás sin darte cuenta.

Conducción y vehículos eficientes

El transporte público suele ser más barato, y puede ser extremadamente eficiente y flexible si se combina con las opciones de carsharing, motosharing o incluso patinetes de alquiler.Si necesitas conducir, adoptar hábitos de conducción eficiente reducirán la cantidad empleada en carburante. También si optas por un coche más pequeño y eficiente, es probable que supla tus necesidades y que te permita ahorrar en la compra inicial, el carburante y los mantenimientos. Especialmente si eres de los que cambia de coche cada pocos años.

Aprovecha las ofertas de consumidor frecuente

¿Tiene ese supermercado en el que siempre haces la compra descuentos frecuentes? ¿Usas una aerolínea con frecuencia? ¿Echas siempre gasolina en la misma cadena de gasolineras? ¿Tu peluquero te ofrece un corte de pelo gratis por cada X cortes? A veces somos consumidores fieles, pero no disfrutamos de las ventajas de fidelización.

Vicios

El alcohol y el tabaco están gravados con impuestos más altos. Tambiéen las bebidas azucaradas, desde la última reforma del IVA introducida por el gobierno. Las golosinas suelen ser bombas de azúcar que estropean tu salud.

Cocinar

Comer en restaurantes debería ser más una experiencia planeada que una costumbre. Pedir comida a domicilio debería de ser algo especial, no suplir nuestras ganas de no levantarnos del sofá. Se puede ahorrar mucho si nos habituamos a cocinar. Además, puede ser más sano y adecuado si estamos intentando adelgazar, no engordar o ganar masa muscular, ya que podremos controlar mejor las cantidades y los ingredientes utilizados.

Pregunta a los lectores ¿qué más recomiendan para ahorrar en sus compras periódicas o frecuentes?

