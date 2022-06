El alumno perfecto de la Evau quiere hacer Filología Clásica. Tiene más salidas que un dentista, un arquitecto, un abogado...

Estamos en época de Selectividad y elegir carrera y no paran de salir noticias sobre alumnos que supuestamente desperdician su nota en carreras sin salidas. Y aunque lo cierto es que, como ya contamos, hay carreras con mejores sueldos y salidas laborales que otras, algunos conceptos preconcebidos no son correctos.

La noticia más llamativa de la semana fue que el alumno (Gabriel Plaza) que ha sacado un 10 en el Evau de Madrid ha elegido estudiar Filología Clásica. Y claro, Twitter se ha llenado de gente diciendo que era una muy mala idea. Y sin embargo, quizá no lo sea.

Cuidado con lo que estudias, no solo el nombre es importante

Es cierto, Filología Clásica suena a paro. Y en cambio dentista, arquitecto o abogado a prestigio y buen sueldo. Pero no, todo lo contrario. Si nos basamos en la Encuesta de Inserción Laboral de Graduados Universitarios que indica el sueldo de un graduado a los cuatro años de obtener el título obtenemos algunas sorpresas.

Lo primero es que los dentistas no llegan a mileuristas, con un sueldo que apenas llega a los 15.000 euros al año. Otra carrera que sorprende por lo malo es Fisioterapia, que no llega a 15.500 euros al año y no alcanza ni a Bellas Artes. Y hace veinte años estaba en el top de notas de corte.

Arquitectura se queda a las puertas de los 20.000 euros. Y mejor no comentar las horas que suelen trabajar para llegar a estos sueldos, cosa que no recoge la encuesta. Y los licenciados en derecho llegan a los 23.500 euros, que no está tan mal visto el panorma desolador anterior.

Pero Lenguas Clásicas supera a todos los anteriores, con 23.900 euros. Quizá Gabriel Plaza no vaya tan desencaminado. Al final los sueldos lo marcan la oferta y la demanda, y aunque quizá para expertos en lenguas clásicas no haya mucha demanda, tampoco hay muchos titulados y esto impulsa los salarios para arriba. También, seguramente, que la mayoría serán profesores, ya sean de instituto o universitarios, con sueldos públicos.

Elegir bien una carrera

Al final a la hora de elegir una carrera hay que conjugar varios aspectos. Uno de ellos es lo que te gusta, claro está. Estar a disgusto en el trabajo es un problema, ya que son muchas horas a lo largo de la vida.

Pero también es importante considerar qué tipo de vida quieres llevar. El salario, en este caso, es determinante. Mirar la Encuesta de Ingresos es un buen punto de partida. Pensar que únicamente la pasión por un tema va ser suficiente para ser feliz es un error, ya que no llegar a fin de mes hunde en la miseria a cualquiera.

Y también hay que examinar no solo los sueldos sino el tipo de trabajo. Seguramente muchos de los licenciados en carreras de humanidades tengan su mejor salida laboral dando clases en un instituto. Y es un trabajo gratificante, digno y relativamente bien pagado. Pero que no es para todo el mundo.