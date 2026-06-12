El BOE lo ha confirmado: ya están en circulación en España las nuevas monedas de 2 euros por el artículo 49 de la Constitución

Según recoge OkDiario, España ya ha empezado a distribuir de forma progresiva una nueva moneda de 2 euros dedicada al artículo 49 de la Constitución.

La emisión está vinculada a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, aprobada en 2024, que actualizó el lenguaje y el contenido del precepto dedicado a las personas con discapacidad. La orden publicada en el BOE acordó para 2026 la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de 2 euros conmemorativas bajo el lema “España y la discapacidad: protección, derechos e inclusión”.

Hasta esa reforma, el texto constitucional utilizaba el término “disminuidos”, una expresión cuestionada durante años por asociaciones, juristas y entidades sociales. La nueva redacción lo sustituyó por “personas con discapacidad” y reforzó el enfoque de derechos, igualdad y no discriminación.

El cambio no fue solo terminológico. El nuevo artículo 49 establece que las personas con discapacidad ejercen sus derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. También obliga a los poderes públicos a impulsar políticas que garanticen su autonomía personal y su inclusión social en entornos universalmente accesibles.

Cómo es la nueva moneda

La moneda mantiene la estructura habitual de los 2 euros: una cara común europea y una cara nacional española.

La diferencia está en el anverso. Ahí aparecen varias manos sosteniendo un libro que representa la Constitución Española. Sobre la imagen figura la inscripción “artículo 49 INCLUSIÓN”. A la izquierda se lee “ESPAÑA” y, a la derecha, el año de acuñación, 2026, junto a la marca de Ceca. La zona exterior mantiene las doce estrellas de la Unión Europea.

El diseño, por tanto, convierte una reforma legal reciente en un objeto cotidiano. La modificación del artículo 49 deja de estar solo en el BOE y pasa a circular en algo tan común como una moneda.

1,5 millones de piezas en circulación

La tirada total es de 1,5 millones de monedas. Desde finales de marzo han empezado a distribuirse progresivamente por España, de manera que no aparecerán todas a la vez ni en todos los puntos del país.

La lógica es la misma que con el resto del efectivo: entran en circulación a través del circuito bancario y de las operaciones habituales. Por eso puede que un ciudadano se encuentre una de estas monedas al pagar en un comercio o al recibir cambio.

El BOE fijó la puesta en circulación durante el primer trimestre de 2026 y establece que el Banco de España será quien las ponga en circulación, según las necesidades del mercado, tras recibirlas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Curso legal en toda la zona euro

Aunque tenga un diseño especial, no es una moneda de colección en sentido estricto. Es una moneda conmemorativa destinada a circular.

Eso significa que puede utilizarse como cualquier otra moneda de 2 euros. El Banco Central Europeo recuerda que las monedas conmemorativas de 2 euros tienen curso legal en toda la zona euro, mantienen la cara común europea y solo cambian el motivo de la cara nacional.

El Banco de España también explica que este tipo de emisiones solo pueden ser de 2 euros, conservan la cara común y cada Estado miembro puede emitir, por regla general, hasta dos monedas conmemorativas al año.

Un objeto de pago y también de memoria

Otras monedas conmemorativas

España ha usado en otras ocasiones estas emisiones para recordar monumentos Patrimonio de la Humanidad, aniversarios culturales o hechos históricos. En 2026, de hecho, la FNMT incluye en su euroset anual dos monedas conmemorativas: la del artículo 49 y la dedicada al Monasterio de Poblet.

Lo llamativo de esta moneda es que no conmemora solo un lugar o una efeméride. Recuerda un cambio legal y social muy reciente: la actualización del texto constitucional para reconocer de forma más adecuada los derechos de las personas con discapacidad.